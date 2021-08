Allegro-Aktie: Immer noch in einer Abwärtstrendsituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Allegro":

Mit aktuell 14,04 EUR befindet sich die Allegro-Aktie immerhin 25 % über dem kürzlich generierten Tiefpunkt von 11,20 EUR. Das Tief wurde im Mai nach einer längeren Abwärtsphase gefunden. Insgesamt hat das Papier seit Oktober letzten Jahres in der Spitze rund 50 % an Wert verloren. Übergeordnet befindet sich der Anteilschein immer noch in einer Abwärtstrendsituation.

Allegro – das wäre nötig

Es ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung