Allegiant TravelWas kommt nun, ?

Per 25.01.2020, 12:26 Uhr wird für die Aktie Allegiant Travel am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 172.9 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fluggesellschaften".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Allegiant Travel hat mit einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.91%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Fluggesellschaften"-Branche beträgt -1,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Allegiant Travel-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Allegiant Travel-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Allegiant Travel vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 174,18 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (173 USD) ausgehend um 0,68 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Allegiant Travel von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Allegiant Travel konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Allegiant Travel auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.