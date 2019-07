Allegiant Travel: So könnte es weitergehen!

Der Kurs der Aktie Allegiant Travel steht am 17.07.2019, 10:48 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 148.55 USD. Der Titel wird der Branche "Fluggesellschaften" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Allegiant Travel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,77 ist die Aktie von Allegiant Travel auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" (27,37) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Allegiant Travel in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Allegiant Travel haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Allegiant Travel bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Allegiant Travel-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 129,8 USD. Der letzte Schlusskurs (148,55 USD) weicht somit +14.45 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 142,76 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4.06 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Allegiant Travel ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Allegiant Travel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.