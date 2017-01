Alle sind spezialisiert und haben Führungsqualitäten - LinkedIn veröffentlicht die zehn überstrapaziertesten Schlagwörter in Nutzerprofilen (FOTO)

München (ots) -Jährliche Aufstellung der am häufigsten von Nutzern verwendetenBeschreibungen. Sowohl in Deutschland als auch international wird derSpitzenreiter "Führungsqualität" im Jahr 2017 von "spezialisiert"abgelöst.Will man in Erinnerung bleiben, sollte man sich von der Masseabheben. In Nutzerprofilen in Karrierenetzwerken liest man allerdingshäufig dasselbe: alle sind erfahren, denken strategisch und sindfokussiert - oder wollen es zumindest sein. Auf Basis seiner weltweitmehr als 467 Millionen Nutzerprofile hat das BusinessnetzwerkLinkedIn jetzt die Top 10 der meistgenutzten Schlagwörter inDeutschland und global ermittelt. "Spezialisiert" erscheint zumersten Mal in der Liste und löst "Führungsqualitäten" alsSpitzenreiter ab."Es ist Jahresanfang und damit ein guter Zeitpunkt, etwas Neues zubeginnen, sei es ein neuer Job oder dass man sein berufliches Wissenmit anderen teilt und sich darüber profiliert", so Barbara Wittmann,Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied derGeschäftsleitung bei LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz."Während dieser Wochen im Jahr werden auch die meisten Updates anOnline-Profilen vorgenommen. Wer jetzt feststellt, dass der ein oderandere Begriff aus unserer Buzzword-Liste im eigenen Profil verwendetwird, muss diesen nicht gleich löschen. Allerdings sollten Mitgliederdarauf achten, Belege ihrer Fähigkeiten zu hinterlegen. Dazu ist esvorteilhaft, wenn sie Zertifikate hochladen, Projekte auf ihremProfil ergänzen und sich ihre Fähigkeiten von anderen Mitgliedernbestätigen lassen."Die Top 10 der überstrapaziertesten Schlagwörter in Deutschland1. spezialisiert2. Führungsqualitäten3. strategisch4. fokussiert5. Expertenwissen6. erfahren7. leidenschaftlich8. innovativ9. kreativ10. verantwortungsvollDie internationalen Top 10 der überstrapaziertesten Schlagwörter1. spezialisiert2. Führungsqualitäten3. leidenschaftlich4. strategisch5. erfahren6. fokussiert7. Expertenwissen8. zertifiziert9. kreativ10. herausragendUnterschiede in BerufsgruppenInteressant war bei der Untersuchung auch, wie sichunterschiedliche Berufsgruppen selbst beschreiben. Demnach sehen sichMarketingfachleute überwiegend "strategisch", währendVertriebsspezialisten sich selbst besonders viele"Führungsqualitäten" zuschreiben. Personaler hingegen sind"spezialisiert" und Studenten bezeichnen sich am liebsten als"leidenschaftlich". Die deutschen Top 10 decken sich überwiegend mitden globalen. Bei letzteren stehen außerdem die Attribute"herausragend" und "zertifiziert" hoch im Kurs.Ein Online-Profil alleine ersetzt zwar noch keine Bewerbung, istaber auf dem heutigen Arbeitsmarkt sehr wichtig und sollte ein klaresBild der eigenen Person wiedergeben. Barbara Wittmann rät Folgendes:"Die Sprache, die Sie nutzen, sagt viel über Sie aus. Oft versteckensich Nutzer aber hinter leeren Phrasen, sei es, um das Profil simpelzu halten, oder weil man zu bescheiden mit seinen beruflichenErrungenschaften umgeht. Hier ein paar einfache Punkte: Stellen Siesicher, dass Ihr LinkedIn-Profil vollständig und auf dem aktuellstenStand ist. Sie sollten ein Foto hinzufügen, Ihre Expertise aufführensowie Ihren beruflichen Werdegang abbilden. Schließlich sind das dieersten Details, auf die Recruiter und Headhunter achten."Welche Buzzwords in England, Frankreich, Hong Kong, Indien,Schweden, der Schweiz, Singapur und den USA besonders beliebt sind,können Sie hier erfahren:https://de.linkedin.com/topic/resume/artikel/buzzwords-2017#buzzwordsTipps, wie Sie Ihr Profil "Buzzword-frei" halten, gibt es hier:http://de.linkedin.com/topic/resume/artikel/buzzwords-2017Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen fürPersonalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist derEconomic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften,das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hatinsgesamt mehr als 467 Millionen Mitglieder. In der RegionDeutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Oktober2016 neun Millionen Mitglieder. 29 der 30 deutschen DAX-Unternehmensetzen auf LinkedIn Produkte.PressekontaktLinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizGudrun HerrmannE-Mail: gherrmann@linkedin.comTwitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHLinkedIn: http://de.linkedin.com/in/gudrunherrmannHotwire PRAnna SchrothTel.: +49 (0)89 244 14 33 03E-Mail: anna.schroth@hotwirepr.comLinkedIn: https://de.linkedin.com/in/annaschrothOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell