"Alle sind hier Rampensau!" - Jasna Fritzi Bauer im Interview zum Start der neuen Serie am 20.11. bei VOX

Köln (ots) - "Es gibt kein schwarz-weiß. Eher bunt, mit einem guten SchussNeon." Das ist "Rampensau", die neue, eigenproduzierte VOX-Serie mit JasnaFritzi Bauer ("Jerks", "Dogs of Berlin") in der Hauptrolle. Ihre TV-Premierefeiert die zehnteiligen Crime-Dramedy am 20. November um 20:15 Uhr bei VOX miteiner Doppelfolge. Wer nicht warten möchte, kann schon heute die ersten beidenFolgen bei TVNOW abrufen (immer sieben Tage vor Ausstrahlung). Warum maneinschalten sollte? Darum: "'Rampensau' ist anders. Die Machart ist anders, alsman es sonst vom deutschen Fernsehen kennt. Es freut mich sehr, dass wir dieSerie so machen konnten und es auch so angenommen wurde von den Produzenten undvom Sender VOX - und wir auf diese Weise vielleicht auch ein bisschen dieFernsehlandschaft verändern können. Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum esaufnehmen wird...", so Jasna Fritzi Bauer.Hier geht es zur TV-Preview der ersten vier Folgen "Rampensau":https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/vox/index.htmlHier geht es zur Premiere von "Rampensau" bei TVNOW: https://www.tvnow.de/Und hier verrät Jasna Fritzi Bauer im Interview, warum sich die neue Serie"Rampensau" so schlecht in eine Schublade stecken lässt, was ihre persönlicheMotivation war, ihr erste Serienhauptrolle anzunehmen und was "Rampensau" fürsie so besonders macht:Worum geht es in der Serie? Wer ist eigentlich die Rampensau?"Rampensau - alle sind hier Rampensau. Das Gute ist, der Begriff passt auf alleCharaktere dieser Sendung. In der Serie geht es um Shiri, die als 30-jährigeSchauspielerin relativ erfolglos ist. Ihr Freund gerät in eine Notsituation undwird festgenommen, als er mit 500 Ecstasy-Pillen von der Polizei erwischt wird.Daraufhin macht sie es sich zur Aufgabe, ihm zu helfen und ihn aus dem Gefängniszu holen. Es kommt schließlich dazu, dass Shiri von der Polizei einen besonderenDeal angeboten bekommt: Sie soll in einem Gymnasium als V-Mann eingeschleustwerden, um dort verdeckt nach den Drogen zu ermitteln, mit denen auch ihr Freunderwischt worden ist. Ihre Aufgabe besteht also darin, herauszufinden, woher dieDrogen kommen und wer sie an der Schule verkauft. Keine einfache Sache..."Warum sollte man die Serie einschalten?"Wenn ich eine Zielgruppe benennen sollte, dann könnte ich das nicht sagen. Esist eine Serie, die alle anspricht. Denn es geht um Probleme, die Menschenhaben. Aber ohne, dass draufgedrückt wird - nach dem Motto 'oh guckt mal her,Probleme'. Irgendwie schafft es die Serie, alles so zu verpacken, dass maneinfach mitgeht. Und ich glaube, dass jeder irgendeinen Charakter findet, den ermag oder den er hasst. Oder vielleicht verändert sich das auch zwischendurch.Ich hoffe, dass die Leute das so empfinden."Was hat Sie an der Rolle gereizt, dass Sie Shiri zu Ihrer erstenSerien-Hauptrolle gemacht haben?"Was mich daran gereizt hat, war u.a. die Thematik, dass ich eine 30-Jährigespiele, die wiederum in der Serie eine 16-Jährige spielen muss, womit ich michaufgrund meines jungen Aussehens in meinem wahren Leben sehr viel beschäftigenmuss. Und die Verletzung, die dieser Charakter hat, die Ablehnung und dieBehandlung der Gesellschaft ist auch ein Punkt, der mich daran interessiert hat.Weil es zum Teil ja auch biografisch motiviert ist von der Serienschöpferin desisraelischen Originals, von Bat Hen Sabag."Würden Sie sich selber auch als "Rampensau" beschreiben?"Privat bin ich gar keine Rampensau. Auf der Bühne...naja, im Theater vielleichtein bisschen mehr. Aber wie ist man eine Rampensau im Film? Ich weiß nicht. ImTheater spiele ich gerne Mitte, vorne. Im Film muss man sich da ein wenig andersarrangieren. Aber allgemein bin ich sehr verträglich und ein sehrensemble-denkender Mensch."Das komplette Interview mit Jasna Fritzi Bauer gibt es hier im VOXNewsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Rampensau/#rubrik_2"Rampensau" - ab dem 20. November immer mittwochs in Doppelfolgen bei VOX. Undschon ab heute jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung als Preview bei TVNOWabrufbar. Alle Informationen über Highlights von TVNOW können Sie auch immervorab über den TVNOW Newsletter per E-Mail erhalten. Direkt im Anschluss an die neue VOX-Serie "Rampensau" startet am Mittwoch,20.11. um 22:10 Uhr außerdem die neue Serie "Perfect Life" als Free-TV-Premiereund in Doppelfolgen bei VOX. Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen ab dem20.11. zudem bei TVNOW zum Abruf zur Verfügung. 