Alle sind gefragt

Es ist daher notwendig, endlich einzusehen, dass derRechtsextremismus die größte Gefahr für die Menschen in diesem Land ist. Dennwährend rechte Terroristen morden, machen sich Rechtsradikale in den Parlamentenbreit und bemühen sich nach Kräften, die Demokratie zu beschädigen. Und teilsgelingt ihnen das auch, siehe Thüringen. Was es daher jetzt braucht, ist einmassiver Abwehrkampf gegen die Bedrohung von rechts. Dazu gehört, dass dieSicherheitsbehörden umdenken und sich noch stärker auf rechte Netzwerkekonzentrieren müssen. Dazu gehört, dass die demokratischen Parteien alle Flirtsmit der AfD einstellen und sich auf die Verteidigung der Demokratiekonzentrieren müssen. Und dazu gehört, dass die Gesellschaft sichunmissverständlich dem Gift des Rassismus entgegenstellen muss. Viel zu langehaben viel zu viele die Gefahr von rechts ignoriert oder kleingeredet. Damitmuss jetzt endlich Schluss sein.