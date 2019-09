Alle(s) unter einem Dach: MDR Mediathek komplett in die ARD Mediathek umgezogen (FOTO)

Leipzig (ots) -Ab sofort ist die Mediathek des MDR ausschließlich über eineneigenen Channel innerhalb der ARD Mediathek abrufbar.Mit dem kompletten Umzug seiner Mediathek stärkt der MDR das neueGemeinschaftsprojekt der ARD: Sendungen und Beiträge des MDR und ausder ganzen ARD können in dem gemeinsamen Angebot angesehen werden.Nutzerinnen und Nutzer brauchen also nur noch eine Mediathek für alleAngebote der ARD.Die Umstellung auf die ARD Mediathek gilt sowohl für dieWebversion und als auch für die App auf mobilen Geräten. Die neueMediathek-Adresse des MDR im Internet lautet www.ardmediathek.de/mdr.Um die Angebote des MDR auf Smartphone oder Tablet abzurufen,benötigt man ab sofort die "ARD Mediathek"-App. Via Smart TV (HbbTV)werden die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt mit dem MDR-Channelder ARD Mediathek verbunden.Die gemeinsame Plattform der öffentlich-rechtlichenLandesrundfunkanstalten und der ARD-Gemeinschaftseinrichtungen bietetfast 100.000 Videos sowie 18 TV-Livestreams - von Serien, Filme,Dokumentationen, Reportagen, Musik, bis hin zu Sport oderNachrichten.Alle Hörfunkwellen und Audios in der ARD AudiothekNicht nur in der ARD Mediathek verfügen alleLandesrundfunkanstalten über einen eigenen Channel, sondern auch inder ARD Audiothek. Dort finden die Nutzerinnen und Nutzer dieHörfunk-Livestreams und Audios der jeweiligen ARD-Wellen. Die als Appgestartete ARD Audiothek gibt es jetzt auch als browser-basiertesAngebot im Internet unter www.ardaudiothek.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 006545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell