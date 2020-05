Alle neuen Volvo Modelle bei 180 km/h abgesichert (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) - Alle neuen Volvo Modelle bei 180 km/h abgesichert- Überhöhte Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen - Schwedische Premium-Marke übernimmt Verantwortung - Care Key ermöglicht zusätzlichen Schutz für FahranfängerAlle neuen Volvo Modelle werden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h abgesichert. Der schwedische Premium-Automobilhersteller macht sein Versprechen wahr und geht mit dem Start des aktuellen Modelljahrs 2021 eine der häufigsten Unfallursachen an: überhöhte Geschwindigkeit. Die freiwillige Begrenzung leistet einen wichtigen Beitrag für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.Zu schnelles Fahren ist neben dem Fahren unter Rauschmitteleinfluss und Ablenkung eine der häufigsten Unfallursachen. Viele Menschen unterschätzen die Gefahren, ignorieren Tempolimits oder passen ihre Geschwindigkeit nicht an die jeweilige Verkehrssituation an. Dabei reichen selbst die fortschrittlichsten Sicherheitssysteme und eine intelligente Infrastruktur nicht aus, um bei Unfällen mit höherer Geschwindigkeit schwere Verletzungen und Todesfälle zu vermeiden.Als Vorreiter der automobilen Sicherheit geht Volvo deshalb konsequent voran. Wie schon mit der Einführung des Drei-Punkt-Sicherheitsgurts im Jahr 1959, der bis heute weltweit mehrere Millionen Menschenleben gerettet hat, sendet der schwedische Premium-Automobilhersteller erneut ein starkes Signal: Mit der kontrovers diskutierten Absicherung auf 180 km/h arbeitet das Unternehmen aktiv auf das Ziel hin, die Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr auf null zu minimieren.Volvo Cars sieht sich in der Pflicht, seine Vorreiterrolle zu nutzen und Diskussionen über Maßnahmen anzustoßen, die letztlich Leben retten können - selbst wenn dem Unternehmen dadurch im Einzelfall sogar potenzielle Kunden verlorengehen."Wir haben als Autohersteller die Verantwortung, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beizutragen", erklärt Malin Ekholm, Leiterin des Volvo Cars Safety Centre in Göteborg. "Die Geschwindigkeitsbegrenzung und der Dialog, den wir dadurch in Gang gesetzt haben, passen zu diesem Ansatz."Unabhängig von der Absicherung bei 180 km/h verfügen alle neuen Volvo Modelle über einen sogenannten Care Key: Damit können Fahrer die Höchstgeschwindigkeit selbstständig noch weiter heruntersetzen, wenn sie ihr Fahrzeug beispielsweise an Familienmitglieder, Freunde und allen voran Fahranfänger verleihen."Durch die Absicherung und den Care Key erkennen Menschen, wie gefährlich zu schnelles Fahren ist. Beide Maßnahmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und ein verantwortungsvolles Verhalten des Fahrers", ergänzt Ekholm.