Alle hin, Party drin! / Zum sechsten Mal versorgt real wieder die Besucher der beiden Musik-Festivals Sputnik Spring Break und SonneMondSterne (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sonne, Grillen und Zelten im Freien und dazu Musik von Stars wieDavid Guetta, Sven Väth oder Marteria & Casper - Für viele Musikfansgehört im Sommer die Festivalsaison einfach dazu. Für alle, die sichwährenddessen nicht ausschließlich von Dosen-Ravioli ernähren wollen,hat real auch in diesem Jahr wieder die Lösung: Die Supermärkte derreal Festiwelt. Als Pop up-Supermarkt-Pionier kann real dabei auf dielängste Erfahrung in der Versorgung hungriger Festival-Besucherzurückblicken.Bereits zum sechsten Mal wird real die Besucher des Sputnik SpringBreak (7.-10. Juni am Goitzschesee Pouch) und des SonneMondSterne2019 (9.-11 August in Saalburg) mit allem versorgen, was dasCamperherz braucht; von A wie Ananas bis Z wie Zelt. Die Märkte aufden Geländen der Festivals bieten auf etwa 800 QuadratmeternVerkaufsfläche ein Sortiment von rund 1.000 Artikeln. Frisches Obstund Gemüse, Convenience-Produkte und Speiseeis gehören ebenso dazuwie alkoholische Getränke, Grillbedarf und natürlich auchDrogerieprodukte wie Sonnencreme oder Hygieneartikel. Außerdem werdenjeden Tag mehrere tausend Brötchen frisch gebacken. Zwischen 20 und25 freiwillige Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf.Vorbestellung möglichAlle Besucher des diesjährigen SonneMondSterne-Festivals, die mitbesonders leichtem Gepäck anreisen möchten, können außerdem ab dem22. Juli online auf der offiziellen Festiwelt-Homepage,https://festiwelt.real.de/ Verpflegung und Campingausrüstungvorbestellen. Die Bestellungen können dann ab dem 7. August direkt imMarkt auf dem Festivalgelände abgeholt werden. Bei der Vorbestellungist die Zahlung per PayPal oder Kreditkarte möglich. Auf beidenFestivals öffnet der Markt bereits zwei Tage vor dem Start: BeimSputnik Spring Break schon am Mittwoch, den 5. Juni und beimSonneMondSterne am Mittwoch, dem 7. August. Mittwochs können dieBesucher dann bereits von 14 bis 20 Uhr Vorräte oder eventuellVergessenes in den Märkten kaufen.Die Öffnungszeiten der Märkte im Überblick:Sputnik Spring BreakMittwoch, 5. Juni bis Sonntag, 9. Juni 2019Mi.: 14 - 20 UhrDo. - So. : 10 - 20 UhrSonneMondSterneMittwoch, 7. August bis Sonntag, 11. AugustMi.: 14 - 20 UhrDo. - Sa.: 10 - 20 UhrSo.: 10 - 16 UhrWeitere Infos unter: https://festiwelt.real.de/Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell