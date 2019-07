Alle hin, Party drin! / Zum sechsten Mal versorgt real wieder die Besucher des SonneMondSterne-Festivals (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sonne, Grillen im Freien und dazu Musik von Stars wie CalvinHarris, Sven Väth oder Marteria & Casper - Für viele Musikfans gehörtim Sommer die Festivalsaison einfach dazu. Für alle, die sichwährenddessen nicht ausschließlich von dem Klassiker Dosen-Ravioliernähren wollen, hat real auch in diesem Sommer wieder die Lösung:Den Markt der real Festiwelt. Als Pop up-Supermarkt-Pionier kann realdabei auf die längste Erfahrung in der Versorgung hungrigerFestival-Besucher zurückblicken.Bereits zum sechsten Mal wird real die Besucher desSonneMondSterne 2019 (9.-11. August in Saalburg) mit allem versorgen,was das Camperherz braucht; von A wie Ananas bis Z wie Zelt. DerMarkt auf dem Festivalgelände hält auf etwa 800 QuadratmeternVerkaufsfläche ein Sortiment von rund 1.000 Artikeln bereit. FrischesObst und Gemüse, Convenience-Produkte und Speiseeis gehören ebensodazu wie alkoholische Getränke, Grillbedarf und natürlich auchDrogerieprodukte wie Sonnencreme oder Hygieneartikel. Außerdem werdenjeden Tag mehrere tausend Brötchen frisch gebacken. Zwischen 20 und25 freiwillige Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf.Das SonneMondSterne ist in diesem Jahr ein bargeldloses Festival.Die Besucher erhalten mit ihren Festival-Bändchen einen Chip, der wieeine Guthabenkarte aufgeladen werden kann und überall auf dem Geländeals Zahlungsmittel akzeptiert wird. Auch in dem real Festiwelt-Marktkann ausschließlich mit diesem Chip gezahlt werden.Vorbestellung ab sofort möglichAlle Besucher des SonneMondSterne 2019, die mit besonders leichtemGepäck anreisen möchten, können außerdem ab sofort online auf deroffiziellen Festiwelt-Homepage, https://festiwelt.real.de/;Verpflegung und Campingausrüstung vorbestellen. Die Bestellungenkönnen dann ab dem 7. August direkt beim Markt auf demFestivalgelände abgeholt werden. Bei der Vorbestellung ist auch eineZahlung per PayPal oder Kreditkarte möglich.Der Markt öffnet bereits zwei Tage vor dem Start, also schon amMittwoch, dem 7. August. Mittwochs können die Besucher dann bereitsvon 14 bis 20 Uhr Vorräte oder eventuell Vergessenes im Markt kaufen.Die Öffnungszeiten im Überblick:SonneMondSterneMittwoch, 7. August bis Sonntag, 11. AugustMi.: 14 - 20 UhrDo. - Sa.: 10- 20 UhrSo.: 10 - 16 UhrWeitere Infos unter: https://festiwelt.real.de/Das Aftermovie von der real Festiwelt beim diesjährigen SputnikSpringbreak Festival gibt es hier:https://www.facebook.com/festiwelt/videos/353896665202993/Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell