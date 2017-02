Alle fünf Minuten ein Hubschrauber-Einsatz / Gemeinnützige ADAC Luftrettung startet 2016 zu 54.444 Notfällen / Flotte modernisiert: mehr Reichweite und verbesserte Leistung (FOTO)

München (ots) -Die Hubschrauber der gemeinnützigen ADAC Luftrettung sind im Jahr2016 zu 54.444 Notfällen gestartet. Das sind 382 mehr als im Vorjahr.Damit hoben die Lebensretter tagsüber im Durchschnitt etwa alle fünfMinuten zu einem Einsatz ab. Die Zahl der versorgten Patienten stiegbundesweit ebenfalls leicht auf 48.567 (plus 306). Davon mussten rund13.000 mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.Einsatzursache Nummer eins waren bei den Primäreinsätzen mit fast50 Prozent erneut internistische Notfälle, wie akute Herz- undKreislauferkrankungen. In zwölf Prozent der Fälle wurden dieLebensretter zu neurologischen Notfällen (zum Beispiel Schlaganfall)gerufen, bei zehn Prozent war ein Verkehrsunfall die Ursache.Ausschlaggebend für den leichten Zuwachs bei den Rettungsflügenist der erst im September 2015 in Dienst gestellte "Christoph 65" amStandort Dinkelsbühl (Bayern). Dieser leistete in seinem zweiten Jahrbereits 1.684 Einsätze. Insgesamt flogen die gelben Hubschrauber mit12.898 die meisten Einsätze in Bayern, gefolgt von Rheinland-Pfalz(7.225) und Nordrhein-Westfalen (6.358). Gerade in ländlichenRegionen ist der Rettungshubschrauber oftmals der schnellste undeinzige Weg den Notarzt zeitgerecht zum Patienten zu bringen undschonend in eine geeignete Klinik zu transportieren.Aufgrund verschärfter EU-Vorgaben wird ein großer Teil der ADACHubschrauberflotte sukzessive modernisiert. 2016 wurde auf denIntensivtransporthubschrauber-Stationen Greven, ("ChristophWestfalen") und Senftenberg ("Christoph Brandenburg") das alteHubschraubermuster BK117 durch die neue moderne H145 getauscht. DieIntensivtransporthubschrauber fliegen rund um die Uhr Patienten vonKlinik zu Klinik. Dabei werden meist schwer kranke Patiententransportiert, die auch im Hubschrauber intensiv-medizinisch betreutund schnell in eine Spezialklinik gebracht werden müssen.Das Hubschraubermuster H145 ist perfekt für das KonzeptIntensivtransport: mehr Platz, größere Reichweite und verbesserteLeistung. Auch für den Nachtflug sind die Maschinen bestens geeignet.Die neue H145 wird auch bereits auf den Stationen mit Rettungswinde,in München, Murnau und Sande eingesetzt. "Christoph 62", Bautzenfolgt im Frühjahr 2017.Die ADAC Luftrettung gGmbH ist mit 55 Hubschraubern an 37Stationen eine der größten zivilen Luftrettungsorganisationen inEuropa. Die Stationen "Christophorus Europa 3" in Suben (Österreich)und "Lifeliner Europa 4" in Groningen (Niederlande) starten zugrenzübergreifenden Einsätzen.Diese Presseinformation, Fotos und Info-Grafiken finden Sie onlineunter presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adac.Über die ADAC Luftrettung gGmbH:Mit 55 Rettungshubschraubern an 37 Stationen ist die gemeinnützigeADAC Luftrettung eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas.Die ADAC Rettungshubschrauber gehören zum deutschenRettungsdienstsystem und werden immer über die Notrufnummer 112 beider Leitstelle angefordert und sind im Notfall für jedenVerunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeit und für dasLeben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH. Denn geradebei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Je schneller derPatient in eine geeignete Klinik transportiert wird oder vor Ort vomNotarzt versorgt wird, desto besser sind seine Überlebenschancen bzw.seine Rekonvaleszenz.Über die ADAC Stiftung:Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und imAmateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC StiftungKinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren imStraßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt dieStiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. DieStiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen,die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. EinFörderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADACLuftrettung gGmbH.Pressekontakt:ADAC StiftungTel.: (089) 7676-3474e-Mail: medien@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell