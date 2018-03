Alle drei Minuten ein Einbruch - Mit Smart Home zu einem sicheren Zuhause (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ostern steht vor der Tür und viele nutzendie freien Tage, um mit der Familie in den ersten Kurzurlaub desJahres zu starten. Dann heißt es: Auto packen, Tür abschließen und abauf die Autobahn! Allerdings sind Ihre schönsten Tage des Jahres aucheine tolle Zeit für Einbrecher, für die geschlossene Türen undFenster kein Hindernis darstellen. Und wenn Sie schön erholt wiedernach Hause kommen, trifft Sie der Schlag. Die Schränke sinddurchwühlt, Laptop und Schmuck sind weg. "Hätte ich mal eineAlarmanlage gekauft.", mag da manchem durch den Kopf schießen. Dochdie ist meist sehr kostspielig und wird erst gekauft, wenn es zu spätist. Dabei gibt es heute ganz einfache Alternativen, um sein Zuhausein ein Smart Home zu verwandeln, das einen vor einem solchen Albtraumschützt, sagt Oliver Heinze.Sprecher: 151.000 Mal wurde im Jahr 2016 hierzulande eingebrochen- also alle drei Minuten. Dabei nutzen Einbrecher jede Gelegenheit.O-Ton 1 (Abraham, 14 Sek.): "Manch einer postet auf Facebook, dasser jetzt so und so lange weg ist. Das ist natürlich ein gefundenesFressen. Es gibt aber noch andere Anzeichen wie ein überquellenderBriefkasten oder dass die Rollos die ganze Zeit runter sind oder dassabends kein Licht an ist."Sprecher: So Franka Abraham von Gigaset. Um sich vor einemEinbruch zu schützen, sollte man auf die Kleinigkeiten achten, alsoimmer alle Fenster und Türen schließen - vielleicht auch anabschließbare Fenstergriffe denken. Um das Zuhause in seinerAbwesenheit zu überwachen, eignen sich sogenannte Smart Home-Systemewie das Gigaset elements.O-Ton 2 (Abraham, 25 Sek.): "Das Gigaset elements System bestehtaus einer Basisstation, Tür- und Fenstersensoren, sowieBewegungsmeldern und Sirene. Im Endeffekt geht es darum, dass man miteiner App auf seinem Handy das gesamte Smart Home-System steuernkann. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, kann ich Zuhause bei mirreinschauen, ob alles in Ordnung ist. Ich kann aber genauso eineRegel erstellen, dass jeden Abend eben nochmal zwei, drei Stunden dasLicht angeht, damit der Einbrecher eben denkt, ich wäre Zuhause."Sprecher: Das System kann man beliebig mit weiteren Tür- undFensterkontakten und auch Wasser- und Rauchwarnmeldern erweitern undes ist kompatibel mit smarten Systemen wie Amazon Alexa, Google Homeund Philips Hue. Installiert ist das Ganze in zehn Minuten.O-Ton 3 (Abraham, 20 Sek.): "Da kommt eine Batterie rein. Dannwird das ein Mal angeschlossen - das heißt, die Basis an denW-LAN-Router - und danach werden die Sensoren per Funk angeschlossenund dann werden die angeklebt. Das geht in jeder Mietwohnung, manmuss nichts bohren, man muss auch nichts studiert haben. Und wenn dieeinmal eingerichtet sind, kann man halt über die elements App sichalles anschauen, was Zuhause passiert."Sprecher: Registriert das System eine Bewegung, bekommt man eineNachricht auf das Handy und kann sofort nachsehen, was Zuhause losist und die Polizei rufen. Und dank der Eventliste kann man auchsehen, in welchen Räumen der Einbrecher war.Abmoderationsvorschlag: Alle drei Minuten wird bei uns inDeutschland eingebrochen - meistens steigen die Einbrecher über Türenund Fenster ein mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher. Das dauertnur wenige Sekunden. Mit ein paar Handgriffen können Sie aber einSmart Home Sicherheitssystem installieren, das den Einbrechervielleicht in die Flucht schlägt. Mehr Infos finden Sie unterhttp://gigaset.com.Pressekontakt:Sina LenzTel.:089/444-456655Mail:sina.lenz@gigaset.comOriginal-Content von: Gigaset AG, übermittelt durch news aktuell