Alle Wege in den Pflegeberuf offen halten / CDU-Bundestagsabgeordneter Rehberg im Fachgespräch mit privaten Pflegeunternehmern

Schwerin (ots) - Bei der künftigen Ausgestaltung derAltenpflegeausbildung darf die Weiterqualifizierung vonPflegehelferinnen und -helfern nicht unter die Räder geraten. Diesendringenden Wunsch haben die Betreiber der privaten Tagespflege"Schöttler Mühle" jetzt dem CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehbergmit in die parlamentarischen Beratungen nach der Bundestagswahlgegeben. Der Bundestagsabgeordnete hatte im Rahmen von regelmäßigenGesprächen mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstee.V. (bpa) das Team der Einrichtung in Waren (Müritz) um ihreHinweise aus der Praxis gebeten."Über die Pflegehelferausbildung und die schrittweiseWeiterqualifizierung zur examinierten Fachkraft haben wir in denvergangenen Jahren sehr viele hochmotivierte Mitarbeiterinnen undMitarbeiter gewonnen, auf die wir auch in Zukunft nicht verzichtenkönnen", sagte Pflegeunternehmer Tobias Briehn im Gespräch mit demPolitiker."Ich kann die Sorge der privaten Pflegeunternehmen verstehen. Vordem Hintergrund, dass die Ausbildung in dem Bereich Krankenpflege vorallem von Realschülern und Abiturienten ergriffen wird, in derAltenpflege auch ein viel breiteres Spektrum an Bildungsabschlüssenwie z.B. auch Hauptschüler oder Quereinsteiger zu finden sind, habenwir uns dafür eingesetzt, dass nur die Krankenpflege durch einegeneralistische Pflegeausbildung ersetzt wird. Die Ausbildungs- undPrüfungsverordnung ist ein entscheidendes Element der Reform. Wirhaben deshalb dafür gesorgt, dass die Verordnung nach Fertigstellungdem Bundestag zugeleitet wird. Der Bundestag kann dann Änderungenbeschließen oder die Verordnung ablehnen. Um festzustellen, welcherAusbildungsansatz der attraktivere ist, wird es nach 6 Jahren eineEvaluation geben. Die Ergebnisse werden dem Bundestag dann 2026 zurKenntnis vorgelegt", so der CDU-Bundestagsabgeordnete EckhardtRehberg.Nachdem der Bundestag eine Reform der Pflegeausbildung beschlossenhat, sollen erst nach der Wahl die künftigen Inhalte undAusbildungsabläufe festgelegt werden. "Wir befürchten, dass dieUmschulung und Weiterqualifizierung über den Weg der Helferausbildungdann blockiert sein wird", warnte auch der bpa-Landesvorsitzende inMecklenburg-Vorpommern Michael Händel. "Angesichts des großen Bedarfsan Fachkräften müssen wir aber genau darauf achten, alle Wege in denPflegeberuf offen zu halten."