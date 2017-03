Alle Themen, aber angemessen: Die dpa-Kindernachrichten werden zehn Jahre alt (FOTO)

Berlin (ots) -Die dpa-Kindernachrichten haben Geburtstag. Seit zehn Jahren (1.April) informiert das Team Sechs- bis Zwölfjährige über alles, was inder Welt vor sich geht - und packt dabei auch die kritischsten Themenan. Dabei sind die dpa-Kollegen so erfolgreich, dass ihre Arbeitnicht nur ausgezeichnet wurde, sondern sie auch längst aus dendeutschen Medien nicht mehr wegzudenken ist. Seit einem Jahr gibt essogar einen südafrikanischen Ableger."Es war nie wichtiger als heute, den Kindern die Welt zuerklären", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Wir müssen jetztschon das Interesse der Grundschüler an Politik, Wirtschaft undZeitgeschehen wecken, weil alles immer komplexer zu werden scheint.Das Team der dpa-Kindernachrichten erklärt, ohne belehrend, ohnekindisch und ohne abgehoben zu sein." Oft würden sich auch Erwachsenegezielt bei den Kindernachrichten informieren. "KomplexeZusammenhänge in einfacher Sprache zu erklären, ohne dabei vonunseren dpa-Standards abzuweichen, ist eine hohe Leistung des Teams."Die Kindernachrichten produzieren sechs Tage die Woche Texte,Bilder und Grafiken, von denen einige interaktiv sind. Zudem gibt esein gemanagtes Online-Angebot. Jeder Artikel wird extra recherchiertund kindgerecht formuliert. "Wir müssen die Kinder und ihreInteressen und Sorgen ernst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen",sagt Ressortleiterin Ira Kugel. Dabei gebe es gewisse Grundregeln:"Kurze Sätze, Fremdwörter erklären und manchmal auch die Aussprachebeschreiben, selbst wenn es bei tschämpiens liig und jurowischen songkontest etwas seltsam aussieht."Die Kindernachrichten schreiben auch über Terror, Missbrauchsfälleund selbst über Morde an Kindern. "Es gibt grundsätzlich kein Thema,das wir nicht aufgreifen", sagt Kugel. "Denn Kinder bekommen auchschlimme Nachrichten mit. Je weniger man ihnen erklärt, desto mehrAngst haben sie." Wichtig sei allerdings, Details zu ersparen. "Esgilt die Regel: Es müssen alle Details drin sein, die für dasVerstehen wichtig sind. Dagegen lassen wie alles weg, was den Text zukompliziert macht oder ängstigt." Die Artikel seien auch ein Angebotan Eltern, um gemeinsam mit ihren Kindern schwierige Themen zubesprechen.Der Erfolg der Kindernachrichten zeigt sich nicht nur in denAbdrucken oder der Popularität selbst bei Erwachsenen. Schon nacheinem Jahr gewann das Team den EANA Award for Excellence derEuropäischen Nachrichtenagentur-Assoziation. Und seit dem vergangenenJahr gibt es an südafrikanischen Schulen "News for Kids"(http://dpaq.de/n2sH8), um den Schülern die Welt zu erklären.Erstellt werden die Nachrichten, natürlich auf Englisch, von einemdpa-Team in Johannesburg.PS: Der erste Text der Kindernachrichten war vor zehn Jahren ein"Ach so!"-Erklärstück über den Urvogel Archaeopteryx. Und so sah eraus:(Ach so!) Dinosaurier-ABC (1): A ... wie Archaeopteryx (MitGrafik) Hamburg (dpa) - A ... wie Archaeopteryx. Der Archaeopteryxwar ein Urvogel, etwa so groß wie eine Krähe. Er lebte vor ungefähr150 Millionen Jahren - also mitten im Dinosaurier-Zeitalter. Daserste Fossil eines Archaeopteryx fand man in Solnhofen. Das liegt inBayern in der Nähe von Nürnberg. Das Urtier sah aus wie eine Mischungaus Reptil und Vogel: Von seinen Vorfahren, den Raubsauriern, hat ereinen langen, knöchernen Schwanz geerbt. Außerdem die dreikrallenbesetzten Finger und scharfe Zähne. Dass er aber auch einhalber Vogel war, zeigt sich an seinen Federn. Und er besaß besondereKnochen in der Brust: ein Gabelbein, das zum Fliegen notwendig ist.Der Archaeopteryx bildet also den Übergang von den Dinosauriern zuden Vögeln. Deshalb bedeutet Archaeopteryx übersetzt auch so etwaswie «Uralter Flügel».Man weiß bis heute nicht, wie gut der Archaeopteryx tatsächlichfliegen konnte. Mit Hilfe seiner Krallen klettert er aber anBaumstämmen hoch. Einmal oben, glitt er hervorragend von Baum zuBaum. Seinen gefiederten Schwanz benutzte er als Steuerruder zumLenken in der Luft. Das erste Archaeopteryx-Fossil wurde im Jahre1861 entdeckt. Wahrscheinlich fraß das Tier Krabben und Würmer. 