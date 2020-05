Alle Schüler sind bedürftig / Kommentar von Susanne Leinemann

Berlin (ots) - Heute kehrt ein Teil der Schüler in die Schulen zurück. Doch viele andere Jahrgänge hocken weiterhin zu Hause. Bislang gibt es für sie keinen Fahrplan. Die Länderchefs wollen diese Woche darüber beraten. In Berlin ist man da schon weiter, zumindest ein wenig. Es soll Präsenzunterricht für sozial benachteiligte Kinder geben. Doch inzwischen sind alle Schüler der Stadt bedürftig, alle sind in Not. Bis zu den Osterferien habe es mit dem Homeschooling seiner Tochter - zweite Klasse - noch ganz gut geklappt, erzählt ein Vater. "Doch nach Ostern war die Luft raus." Er kriege die Tochter kaum noch motiviert. So geht es vielen Schülern. Fazit: Die Schulen in Berlin müssen sich bald wieder für alle öffnen. Egal, ob das Elternhaus nun bildungsfern oder bildungsnah ist.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4586583OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell