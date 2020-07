"Alle Mitarbeiter von Super RTL sind Kinderschützer. Egal was sie tun, sie haben immer das Wohl der Kinder im Kopf" / Super-RTL-Chef Claude Schmit ist zu Gast bei ZWEI HERREN MIT HUND (FOTO)

München (ots) - Es ist wieder an der Zeit für eine neue Podcastfolge, die letzte vor der Sommerpause. Die ZWEI HERREN MIT HUND verabschieden sich dennoch mit einem hörbar starken Knall: Super-RTL-Chef Claude Schmit ist in da house! Und der Senderchef geizt nicht mit Anekdoten und auch nicht mit seiner fachlichen Kompetenz als Kinderfernsehmacher. Persönlicher und sympathischer wird's bei ZWEI HERREN MIT HUND (bis es im Spätsommer wieder weitergeht) nimmer mehr!Es ist noch gar nicht so lange her, da titelte der Tagesspiegel "Der Pionier, der geblieben ist" - Claude Schmit ist der dienstälteste Senderchef Deutschlands. Das ist ein Titel, da wird selbst Kai Blasberg kreidebleich.Von Zeitschienen für Kinderprogramm am Wochenende, zu einem eigenständigen Sender für Kinderfernsehen, bis hin zum heutigen Content Hub. Claude Schmit ließ nie locker und prägt und revolutioniert seit über 20 Jahren das kindliche Gesicht von SUPER RTL.Warum "Peep!" und Donald Duck nicht so recht zusammengepasst haben, weshalb "Adult-free-TV" als Claim für Kinderprogramm in Deutschland niemals funktionieren kann und wie man kommerzielles Kinderfernsehen richtig gut macht - das alles verrät Claude Schmit ganz persönlich in einer neuen Podcastfolge.Viel Spaß mit den ZWEI HERREN MIT HUND... heute zu Gast in der "Claude-Schmit-Show" auf Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6) , iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752) und Poidigee (https://podcastc82418.podigee.io/50-zhmh-39) .Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de (https://www.dwdl.de/2herrenmithund/)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43455/4648307OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell