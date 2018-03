Lübeck (ots) - CineStar reagiert auf die gigantischePublikumsnachfrage für das Superhelden-Spektakel (Kinostart 26.April) mit einem extrafrühen Vorverkaufsstart - Tickets gibt es imKino und unter www.cinestar.deMarvels Avengers sprengen seit dem ersten Film der legendärenReihe sämtliche Besucherrekorde. Jetzt kommt es zum Kino-Showdown, indem alle Superhelden in einem Film aufeinandertreffen. Damit sich dieriesige Fan-Community garantiert Tickets für "Avengers 3: InfinityWars" (im Kino ab 26. April) sichern kann, hat CineStar denStartschuss zum extrafrühen Vorverkauf gegeben: Tickets gibt es absofort direkt im Kino oder online unter cinestar.de!Iron Man, Thor, Loki, Captain America, Hulk, Black Widow, DoctorStrange, Spider-Man, die Guardians of the Galaxy - und auch alleanderen Marvel-Superhelden in einem gemeinsamen Film: Das bedeutetnicht nur ein Aufgebot der hochkarätiger Hollywood-Stars, sondern istgleichzeitig auch der heiß ersehnte Showdown im sensationellerfolgreichen Marvel Comics Universum! CineStar schürt dasMarvel-Feuer mit dem exklusiven Vorverkaufsstart und empfiehlt allenFans, sich schon jetzt die besten Plätze zu sichern.Zur Handlung: Eine noch nie dagewesene Kino-Erfahrung, die zehnJahre lang vorbereitet wurde und das gesamte Marvel CinematicUniverse umspannt, bringt mit "Avengers: Infinity War" den ultimativtödlichsten Showdown aller Zeiten auf die Leinwand. Die Avengers(Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, ScarlettJohansson, Chris Evens, Paul Bettany, Tom Holland, Jeremy Renneru.a.) und ihre verbündeten Superhelden (Benedict Cumberbatch, ChrisPratt, Zoe Saldana u.a.) müssen sich dazu bereit machen, ihr Leben zuopfern, um der Macht von Thanos etwas entgegenzusetzen.CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allenKinofans spannende Unterhaltung mit "Avengers 3: Infinity War", FSK12, 156 Minuten.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell