"Alle Mann an Deck!" - Deutsche Marine auf der Hanse Sail 2019 erleben

Rostock (ots) -Vom 9.-11. August präsentiert sich die Deutsche Marine derÖffentlichkeit. Dafür öffnen die blauen Mädels und Jungs ihre Tore imMarinestützpunkt Warnemünde. Außerdem präsentieren sie sich imRostocker Stadthafen und am Passagierkai in Warnemünde.Das Flaggschiff der diesjährigen 29. Hanse Sail wird die Fregatte"Mecklenburg-Vorpommern" sein. Das knapp 140 Meter lange Schiffkönnen alle Besucher beim sogenannten "Open Ship" besichtigen. Dochnicht nur die Fregatte, sondern auch die Korvette "Magdeburg", derTender "Donau", das Hohlstablenkboot "Pegnitz" und dasÖlauffangschiff "Bottsand" werden vor Ort sein. Darüber hinausstellen sich das kolumbianische Segelschulschiff "Gloria", dasitalienische Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" sowie dasmexikanische Segelschulschiff "Cuauhtemoc", allenMarineinteressierten vor.Doch nicht nur während einer Schiffsbesichtigung wird es etwas zusehen geben. Ein abwechslungsreiches Programm wie dieFlachwassersprünge von Kampfschwimmern der Deutschen Marine zumBeispiel aus einem "Sea King" Mk 41, Überflüge des Bordhubschraubers"Sea Lynx" Mk 88 A und Tauchervorführungen stellen besondereProgrammpunkte dar.Darüber hinaus werden die spezialisierten Kräfte der MarineInteressierten ihre Aufgaben und Fähigkeiten näherbringen. Doch nichtnur die Marine präsent sich, auch die Luftwaffe wird sich mit derFlugabwehrraketengruppe 21 aus Sanitz vorstellen. Des Weiteren werdenauch Mitfahrten auf kleinen Booten der Marine und von den Pionierenaus Havelberg organisiert. Auch Blaulichtorganisationen wieWasserschutzpolizei, Landespolizei, Feldjäger, THW, dieStützpunktfeuerwehr sowie der Sanitätsdienst der Bundeswehr werdenvor Ort sein und Rede und Antwort stehen.Es besteht außerdem das Angebot gemeinsam mit einem Fahrlehrer derBundeswehr ein Kraftfahrzeug zu führen. Das Angebot gilt für alle diean die Pedale kommen! An verschiedenen Informationsständen können Siesich über zivile und militärische Dienststellen informieren.Weiterhin sorgen Sport- und Spielerlebnisse für Groß und Klein sowieLivemoderation mit Musik für Unterhaltung."Die Teilnahme an der Hanse Sail ist das wesentliche maritimeGroßevent unseres Marinestützpunktes hier in Rostock. Die Vielzahlder Aktivitäten der Marine, zeigt unsere innige Verbundenheit mit derStadt Rostock und seinen Bürgern, was mir persönlich besonders amHerzen liegt", so der Kommandeur des Marinestützpunktes Warnemünde,Fregattenkapitän Florian Lübeck (38).Allgemeiner HinweiseBitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund von Fahrzeug-und Taschenkontrollen im Eingangsbereich zu Verzögerungen kommenkann. Im Marinestützpunkt stehen Ihnen Parkplätze zur Verfügung.Aufgrund unserer eigenen Wachhunde dürfen Tiere leider nichtmitgeführt werden.Als besonderen Service bietet die Marine kostenfreie Mitfahrten imShuttle-Bus zwischen dem Fähranleger Hohe Düne, dem Campingplatz inMarkgrafenheide und dem Marinestützpunkt Warnemünde an. Für dasleibliche Wohl ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt.Aktivitäten der Marine im ÜberblickMittwoch, 07. AugustOpen Ship:18.00-21.00 Uhr, Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" (PassagierkaiWarnemünde, LP 4-6)Donnerstag, 08. AugustOpen Ship:15.00-17.00 Uhr, Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" (PassagierkaiWarnemünde, LP 4-6)Freitag, 09. AugustOffener Stützpunkt: 10.00-18.00 UhrOpen Ship:08.00-20.00 Uhr, Segelschulschiff "Cuauhtemoc" (Stadthafen, LP79),10.00-12.30 Uhr und 16.30-21.00 Uhr, Segelschulschiff "AmerigoVespucci" (Passagierkai Warnemünde, LP 4-6),10.00-18.00 Uhr, Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" (PassagierkaiWarnemünde, LP 1-3),10.00-18.00 Uhr, Segelschulschiff "Gloria", Korvette "Magdeburg",Ölauffangschiff "Bottsand", Tender "Donau" (Marinestützpunkt)Samstag, 10. AugustOffener Stützpunkt: 10.00-18.00 UhrOpen Ship:10.00-12.30 und 16.30-21.00 Uhr Segelschulschiff "AmerigoVespucci" (Passagierkai Warnemünde, LP 4-6),10.00-15.00 Uhr, Segelschulschiff "Cuauhtemoc" (Marinestützpunkt),10.00-18.00 Uhr, Segelschulschiff "Gloria", Korvette "Magdeburg",Tender "Donau" (Marinestützpunkt),11.00-15.30 Uhr, Hohlstablenkboot "Pegnitz" (Stadthafen,Liegeplatz 78)Sonntag, 11. AugustOffener Stützpunkt: 10.00-16.00 UhrOffener Gottesdienst:10.00-11.30 Uhr, Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" (PassagierkaiWarnemünde, LP 1-3)Open Ship:10.00-13.00 Uhr, Segelschulschiff "Gloria" und Segelschulschiff"Cuauhtemoc" (Marinestützpunkt),10.00-16.00 Uhr, Korvette "Magdeburg", Tender "Donau"(Marinestützpunkt),11.00-16.00 Uhr, Hohlstablenkboot "Pegnitz" (Stadthafen, LP 78),13.00-16.00 Uhr, Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" (PassagierkaiWarnemünde, LP 1-3)Hinweise für die PresseFür die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.In der Zeit vom 9.-11. August 2019 bieten wir Ihnen dieMöglichkeit O-Töne (von Soldaten der Deutschen Marine) für IhreBerichterstattung zu sammeln. Diesbezüglich bitten wir Sie sich inder Zeit von 10 Uhr - 15 Uhr beim unten aufgeführten Kontakt zuakkreditieren. Ohne Anmeldung erhalten Sie keinen O-Ton von Soldaten.Die Eröffnungspressekonferenz findet unter Beteiligung einesVertreters der Marine am Dienstag, den 06. August 2019 um 09.30 Uhr,auf dem Fahrgastschiff "Rostocker 7" statt. Hierfür können Sie sichüber das Pressebüro der Hanse Sail Rostock akkreditieren.Termin:09.-11. August 2019(Freitag/Samstag 10.00-18.00 Uhr, Sonntag 10.00-16.00 Uhr)Ort:Marinestützpunkt Rostock, Hohe Düne 30, 18119 Rostock(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeit Einsatzflottille 1Außenstelle WarnemündeTel.: +49 (0)381 636 2170E-Mail: markdopizastwarnemuende@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell