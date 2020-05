Erfurt (ots) - Alle Kinder haben ein Recht auf Spiel und Freizeit - dafür steht der Weltspieltag, der am 28. Mai unter dem Motto "Raus in die Natur" ausgerichtet wird. Dem Aufruf folgt das "KiKA LIVE"-Moderationsduo Jess und Ben: Sie haben in der Sendung am 27. Mai um 20:00 Uhr Spaß im Grünen mit vielen Tipps zum Draußen spielen. Auf " KiKA für Erwachsene (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mitmachen/spiele-bei-kika100.html) " finden Eltern Informationen zum Recht auf Spiel mit vielen interessanten Anregungen.Weltspieltag am 28. Mai 2020Das Deutsche Kinderhilfswerk koordiniert im deutschsprachigen Raum alle Aktivitäten zum jährlichen Aktionstag und ruft Kinder und Eltern, Einrichtungen und Vereine auf, sich am Weltspieltag am 28. Mai, der in diesem Jahr unter dem Motto "Raus in die Natur!" steht, zu beteiligen. Gerade in der derzeitigen Situation, in der Spielplätze und Sportplätze nur unzureichend zur Verfügung stehen, zeigt sich die Bedeutung von naturnahen Außenräumen. Botschafter des Weltspieltags 2020 ist Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!", WDR), die Schirmherrschaft über den Weltspieltag hat die Kinderkommission des Deutschen Bundestages übernommen."Die Rechte der Kinder stehen bei uns nicht nur beim jährlichen Themenschwerpunkt `Respekt für meine Rechte!´ im Mittelpunkt ", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Wichtig ist, dass Kinder ihre Rechte kennen, um sie selbstbewusst einfordern zu können. Wir informieren und bieten zum Weltspieltag Tipps und Anregungen für Kinder und Familien.""KiKA LIVE: Spaß im Grünen" am 27. Mai 2020 bei KiKA"Raus in die Natur" - dem Aufruf folgen auch Jess und Ben bei "KiKA LIVE" (KiKA): Sie erkunden in der Sendung am 27. Mai um 20:00 Uhr einen Naturerfahrungsraum in Berlin und erhalten Ideen für "Draußen-Spiele" von einer Naturpädagogin. Bei den beiden wird daraus schnell eine Challenge: Innerhalb von fünf Minuten wollen sie so viele Insekten wie möglich fotografieren - auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) kann über das gelungenste Motiv abgestimmt werden. Hier sowie im KiKA-Player kann die Sendung auch nach der Ausstrahlung angeschaut werden.Das Deutsche Kinderhilfswerk ruft anlässlich des Weltspieltages 2020 zu einem Foto-Wettbewerb (https://www.recht-auf-spiel.de/weltspieltag/weltspieltag-fotocontest-2020) auf. In verschiedenen Kategorien können Fotos aus der Natur veröffentlicht werden. Zu gewinnen gibt es attraktive Familien-Draußenspiel-Sets sowie KiKA-Fanpakete.Auf " KiKA für Erwachsene (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mitmachen/spiele-bei-kika100.html) " finden Eltern Informationen zu den Kinderechten, insbesondere zum Recht auf Spiel. Auch Ideen und Anregungen zum Spielen im Grünen hält KiKA bereit. Eine Übersicht aller Aktivitäten zum Weltspieltag hat das Deutsche Kinderhilfswerk unter http://www.weltspieltag.de erstellt.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE" stehen in der KiKA-Presselounge auf https://www.kika-presse.de/ bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4606138OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell