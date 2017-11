Alle Jahre wieder... / Indeed-Analyse: Nachfrage nach Arbeitskräften sowie Jobsuchen im Weihnachtsgeschäft steigen stark an, ein Viertel der Jobs auf Weihnachtsmärkten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Arbeitgeber stellen in diesem Jahr mehr Aushilfskräfte für dasWeihnachtsgeschäft ein als in den Jahren zuvor. Das ist das Ergebniseiner Arbeitsmarkt-Analyse des Indeed Hiring Labs. Annina Hering,Economist bei der Jobseite Indeed, hat dafür die vorweihnachtlichenJobsuchen und Stellenausschreibungen in den letzten drei Jahrenausgewertet. Das Ergebnis ihrer Untersuchung (http://ots.de/VJcoM):Der saisonale Jobmarkt rund um Geschenke, Glühwein und Lametta nimmtvor allem im November an Fahrt auf. Im Vergleich zu 2015 ist dieAnzahl der ausgeschriebenen Stellen um 50,7 Prozent gestiegen. Aberauch die Nachfrage nach den Jobs ist groß. Im gleichen Zeitraumverdoppelten sich die Suchanfragen nach Weihnachtsjobs (+101Prozent).Eine Besonderheit des weihnachtlichen Arbeitsmarktes: DieArbeitgeber schreiben ihre Stellen teilweise viel früher aus als sichdas Interesse der Jobsucher bemerkbar macht. Während die Unternehmenbereits im Spätsommer damit beginnen ihre Weihnachtsjobs zuveröffentlichen, beginnen die Kandidaten erst Anfang bis MitteNovember danach zu suchen.Jeder vierte Job auf dem WeihnachtsmarktDer Großteil der festlichen Stellen sind indes, wie oft wenn sieaufgrund einer saisonalen Nachfrage entstehen, befristeteBeschäftigungsverhältnisse, die von Arbeitgebern vielfach flexibelbesetzt werden. Interessant: 24,9 Prozent der ausgeschriebenen Jobshaben mit Tätigkeiten auf Weihnachtsmärkten zu tun. Die bestimmendenArbeitgeber im Vorweihnachtsgeschäft sind indes Drogerie- undEinzelhandelsketten sowie Logistik-Unternehmen, die diekontinuierlich steigende Menge an Briefen und vor allem Paketen zubewältigen haben."Bei vielen Weihnachtsjobs handelt es sich um sogenannte atypischeBeschäftigungsverhältnisse wie beispielsweise Mini-Jobs oderbefristete Anstellungen. Der Anteil solcher atypischerBeschäftigungen lag 2016 in Deutschland insgesamt bei 21 Prozent.Rein auf den vorweihnachtlichen Arbeitsmarkt bezogen liegt er bei gut90 Prozent", so Annina Hering, die die Indeed-Analyse durchgeführthat.Einen ausführlichen Beitrag zur Job-Situation vor Weihnachten unddem Jahreswechsel finden Sie auf dem Indeed Hiring Lab Blog:http://ots.de/VJcoMÜber IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als überjede andere Jobseite. Indeed bietet Kandidaten über Desktop undmobile Endgeräte Zugang zu Millionen von Jobs in über 60 Ländern undin 28 Sprachen. Insgesamt mehr als 200 Millionen Menschen nutzenIndeed jeden Monat für die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladenoder um sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren. Indeed istdie wichtigste Quelle für externe Einstellungen für Tausende vonUnternehmen (Quellen. SilkRoad & iCMS). Weitere Informationen:de.indeed.comPressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha TheisenTel. +49 (0)221/34668237Mobil +49 (0)175/2453512Email: theisen@stammplatz-kommunikation.deAgentur SinnbüroChristoph KlinkEmail: ck@sinnbuero.deTelefon: +49 (0)221 71666622Email: ck@sinnbuero.deOriginal-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell