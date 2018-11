Berlin (ots) - Seit 2010 geht Michael Kessler für den rbb aufExpedition. Dabei erkundet er die Region Berlin/Brandenburg, aberauch die Ferne - und ist zuweilen mit außergewöhnlichen Gefährtenunterwegs.Ab dem 3. Dezember zeigt das rbb Fernsehen alle 73 Folgen von"Kesslers Expedition" im Nachmittagsprogramm. Montags bis freitagsjeweils 14 Uhr reist Michael Kessler mit dem Esel an die Ostsee, mitdem Floß auf der Havel oder mit dem Klapprad nach Kopenhagen. Jeweilsnach der Ausstrahlung sind die Folgen für ein Jahr in der Mediathekabrufbar. Zum Auftakt fährt Michael Kessler mit dem Paddelboot aufder Spree nach Berlin.Auf der Spree nach Berlin (1/3) Michael Kessler hatte sich so sehrauf die große Samstagabend-Show gefreut...Und was macht der rbb? Schickt ihn auf Expedition die Spreehinunter. 400 Kilometer lang. Von der Quelle bis ins Herz von Berlin.Mit dem Schlauchboot. Zusätzlich ausgerüstet mit Zelt und einemSmartphone, das ihm für den Fall der Fälle den Kontakt zurZivilisation ermöglicht, vertraut Michael seinem Improvisationstalentund lässt sich spontan auf das Abenteuer ein. Statt Nobel-Hotelgibt's den Campingplatz und ab und an muss das sperrige Boot schonmal getragen werden. Indes erkundet Michael Kessler Land und Leute,lernt das Leben auf dem Wasser und die Menschen am Ufer kennen.Gemeinsam mit Michael Kessler können sich die Zuschauerinnen undZuschauer auf unterhaltsame, interessante aber auch seltsameBegegnungen freuen!Im ersten Teil der Staffel gilt es überhaupt erstmal dieSpreequelle aufzuspüren - was leichter gesagt als getan ist. Dass dasRinnsal bei Ebersbach dann schließlich gefunden wird, heißt aber nochlange nicht, dass das Schlauchboot auch darauf schwimmen kann. Dochallmählich nimmt die Expedition Fahrt auf und Michaels Weg führt ihnüber halsbrecherische Stromschnellen ins mittelalterliche Bautzen undweiter über riesige Seen und durch urwüchsige Natur. TolleBegegnungen inklusive.Sendetermine Montag bis Freitag, jeweils 14.00 - 14.45 Uhr:Auf der Spree nach Berlin (3 Folgen, ab 3.12.)Mit dem Esel an die Ostsee (4 Folgen, ab 6.12.)Mit dem Floß auf der Havel (5 Folgen, ab 12.12.)So weit die Huskys laufen (4 Folgen, ab 7.1.19)Mit dem Klapprad von Kopenhagen nach Berlin (4 Folgen, ab 11.1.)Die weiteren Expeditionen:Mit dem Schlitten durchs Gebirge (4 Folgen)Mit dem Rasenmäher auf den Brocken (5 Folgen)Unterwegs auf der Schiene (4 Folgen)Mit dem Roller an der Donau (4 Folgen)Mit vier Hufen an der Neiße (4 Folgen)Auf drei Rädern von Bayern an die Ostsee (8 Folgen)Mit Mops ans Meer (4 Folgen)Mit dem Postrad über die Alpen (4 Folgen)Mit der Droschke nach Neuschwanstein (4 Folgen)Mit Schwein am Rhein (4 Folgen)Auf Schwimmkufen rund um Berlin (4 Folgen)Mit der Seifenkiste an der Oder (4 Folgen)Im Anschluss an "Kesslers Expedition" sendet das rbb Fernsehen die"rbb Reporter" mit Reportagen aus der Region. Danach sind Zoodokus zusehen.Alle Fans von Michael Kessler können sich auf ein neues Format mitihm freuen: Am Sonntag, 30. Dezember 2018 zeigt das rbb Fernsehen um18.10 Uhr "Kesslers Small-Talk" - Die Talkshow mit Kindern. MichaelKessler talkt mit fünf jungen Gästen auf Augenhöhe. Wie sehen Kinderdie Welt? Welche Lösungen haben sie für die Probleme in Politik undGesellschaft?Pressekontakt:Stefanie TannertTel 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell