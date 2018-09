Alle Autofahrer brauchen Durchblick (FOTO)

Bonn/Düsseldorf (ots) -Alle Autofahrer brauchen DurchblickKfz-Betriebe und Augenoptiker laden zum Licht- und Sehtest. Eineregelmäßige Prüfung des Autolichts und der Sehschärfe bringt denDurchblick im Straßenverkehr. Denn Menschen erfassen 90 Prozent allerrelevanten Informationen über die Augen. Im Licht-Test-AktionsmonatOktober sagen die Zentralverbände des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK)und der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) "Einäugigen" und"Blendern" den Kampf an.Die beiden Spitzenverbände appellieren an alle Autofahrer, imOktober nicht nur die Licht-Anlage ihres Autos, sondern auch ihrSehvermögen überprüfen zu lassen. Die jährliche Statistik desLicht-Tests verrät, dass zu Beginn der dunklen Jahreszeit rund jedesdritte Fahrzeug mit defekten Lichtern unterwegs ist. Gutes Licht amAuto reicht zudem nicht aus, wenn die Augen nicht "richtigeingestellt" sind. Auch ein regelmäßiger Sehtest ist ein Muss, dennjeder zweite Fahrer sieht nicht ausreichend.Teilnehmende Innungsaugenoptiker prüfen kostenlos die aktuelleTagessehschärfe der Verkehrsteilnehmer. Besonders wichtig sindregelmäßige Sehtests zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, wenn die"Alterssichtigkeit" einsetzt. In diesem Lebensjahrzehnt verlieren dieAugen zunehmend ihre Fähigkeit, kleinere Sehschwächen wie leichteWeitsichtigkeit durch Anpassungsleistungen selbst zu kompensieren.Mit diesem Service erbringen die Innungsbetriebe des Kfz-Handwerksund der Augenoptiker im Oktober geldwerte Leistung in dreistelligerMillionenhöhe.Pressekontakt:Claudia Weiler, ZDK-PR-ReferentinTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: weiler@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell