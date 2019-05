Alle Augen der weltweiten Cartoon- & Animationsindustrie sind auf China International Cartoon & Animation Festival in Hangzhou gerichtet

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Neben der Rekordzahl an Besuchern hat das China InternationalCartoon & Animation Festival in diesem Jahr auch Rekorde in Sachenteilnehmende Länder und Regionen, Ausstellungsfläche, Handelsvolumenund Belebung durch das Festival gebrochen.Nach einer vorläufigen Statistik hat das diesjährige ChinaInternational Cartoon & Animation Festival mit seinen Ausstellungenund Konferenzen insgesamt 2.645 chinesische und ausländischeUnternehmen sowie 5.778 Händler, Aussteller und Fachleute aus 86Ländern und Regionen angelockt. Das Volumen der Geschäftsabschlüsse,Vertragsunterzeichnungen und vereinbarten Kooperationsprojekte beliefsich auf 13,984 Mrd. Yuan. Für den Konsum wurden während desFestivals 2,52 Mrd. Yuan ausgegeben, was in Summe 16,504 Mrd. Yuanmacht.Weltbekannte Unternehmen und Marken präsentierten auf dem Festivaleinen Trend der verstärkten Zusammenarbeit mit einer deutlichsteigenden Tendenz zur Internationalisierung. Dies untermauert deninternationalen Einfluss des China International Cartoon & AnimationFestival.193 Unternehmen aus 20 Ländern und Regionen rund um den Globushatten Stände, einschließlich der US-Zentrale von Disney, die zumersten Mal an der Ausstellung teilnahm und damit einen Meilenstein inder Geschichte des Festivals setzte.Ebenfalls zu dem Festival angereist waren Sony InteractiveEntertainment, Blizzard Entertainment aus den USA, Bandai (Japansgrößter Spielzeughersteller) und Webtoon (die größte Comicplattformin Südkorea).Die von Manga Contents Promote Organization (Japan) angeführteGruppe aus Japan und die von der Brazilian Animation Allianceangeführte Gruppe aus Brasilien präsentierten sich nacheinander,während ausländische Teilnehmer ihre Ausstellungsfläche um 20 %vergrößerten. 114 Marken aus dem Ausland wurden ausgestellt undverkauft (Anteil 32 %), darunter Marvel, Kamen Rider, One Piece,Peppa Pig, Kumamon und weitere international bekannte Marken.Das Cartoon & Animation Summit Forum lockte zahlreiche Expertenan. International renommierte Experten und erfolgreicheKreativschaffende hatten Auftritte, hielten Reden und gabenErfahrungsberichte, darunter Pam Marsden (Produzentin eines derbesten Animationsspielfilme bei den Academy Awards undProduktionschefin bei Sony Pictures Animation), Joe D'Ambrosia(Senior Vice President, Original Programming und General Manager,Disney Junior, USA), Ariele Podreider Lenzi (Creature Supervisor für"Venom"), Christian (französischer Comic-Master und Ritter des Ordensfür Kunst und Literatur), Date Hayato (Regisseur des japanischenAnimationsfilms "Naruto"), Marie-Claire Quiquemelle (französischeSinologin und Expertin für chinesische Animationsgeschichte) und TsaiChi-Chung (berühmter Cartoonist aus Taiwan).Das enorme Entwicklungspotenzial auf dem kontinentalchinesischenMarkt ist Grund dafür, dass Kontinentalchina für die internationaleAnimationsindustrie immer attraktiver wird. Laut dem Bericht "ChinaAnimated Feature Film Development" (2018), der anlässlich diesesCartoon & Animation Festivals herauskam, sind insgesamt 61Animationsspielfilme in die großen Schauspielhausketten und Kinos inChinas Städten gekommen, die mehr als 4,1 Mrd. Yuan eingespielthaben. 27 davon waren importiert und haben 2,483 Mrd. Yuaneingespielt.Tencent Video, Japans Manga Contents Promote Organization undweitere in- und ausländische Organisationen hielten besonderePremieren- und Werbe-Events auf dem Cartoon & Animation Festival."Immer mehr chinesische und ausländische Unternehmen nutzen das ChinaInternational Cartoon & Animation Festival als beliebteste Plattformfür Ausstellung, Werbung und Launch. Dies unterstreicht, welchenStellenwert das in Hangzhou veranstaltete Cartoon & AnimationFestival bei den Marktteilnehmern genießt", sagte einverantwortlicher Funktionär des Organisators des China InternationalCartoon & Animation Festival.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=335768Pressekontakt:Frau WangTel.: +86-571-87055224Original-Content von: The Organizing Committee of the China International Cartoon & Animation Festival, übermittelt durch news aktuell