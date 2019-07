Alle Augen auf den Mond! - Die letzte Mondfinsternis bis 2022? (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Alle Augen auf den Mond! Am Dienstag (16.7.) können wir nämlichwieder ein Himmelsspektakel bestaunen. Eine Mondfinsternis wird dannüber Deutschland zu sehen sein. Einige werden es noch wissen: schonim Januar gab's eine Mofi. Diese jetzt ist allerdings etwas andersund ganz besonders. Was da am Dienstag (heute/morgen) genau passiert,weiß Helke Michael.Sprecherin: Die anstehende Mondfinsternis unterscheidet sich inzwei Dingen von der aus dem Januar. Erstens: Anfang des Jahresverdunkelte sich der Mond erst in den frühen Morgenstunden. DiesesMal findet das Spektakel zur besten Beobachtungszeit statt, soMeteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline.O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 21 Sek.): "Das augenfällige Schauspielbeginnt kurz nach 22 Uhr, wenn er dann eigentlich auch schon ganz gutzu sehen ist, in Südostrichtung. Dann beginnt er nämlich in denKernschatten der Erde einzutauchen. Das heißt, die Erde knabbertimmer mehr am Vollmond bis er am Ende bis er zum Zeitpunkt dermaximalen Verfinsterung ungefähr zu 66 Prozent, also zwei Dritteln,im Erdschatten steckt."Sprecherin: Und genau das ist der zweite große Unterschied. DiesesMal ist es nämlich keine totale Mondfinsternis.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 08 Sek.): "Der Mond wird also nicht blut-oder kupferrot, sondern eine sogenannte partielle Verfinsterung. Dasheißt, er taucht nur teilweise in den Schatten der Erde ein."Sprecherin: Ganz besonders macht die Mofi, dass es für Jahre dieletzte sein wird, die wir über Deutschland zu sehen bekommen. Erst2022 ist es wieder soweit.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 16 Sek.): "Weil der Mond natürlich nichtimmer dann grade bei uns überm Horizont steht, wenn er durch denErdschatten taucht. Und das wird bei den nächsten Mondfinsternissenim Wesentlichen dann genau so sein, dass er eben unterm Horizont ist,sprich das findet bei uns tagsüber statt. Dann sehen wir natürlichnix. Sehen kann man es dann von der anderen Seite der Erde."Sprecherin: Um die letzte Mondfinsternis für die nächsten dreiJahre gut sehen zu können, braucht man neben klarem Himmel eine freieSicht Richtung Südosten.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Wo Berge nach Südosten sind,sollte man vielleicht schon gucken, dass man selber auf die Bergeraufgeht, also ein bisschen erhöht ist. Aber Berge ist sowieso immergut, weil da die Sichtverhältnisse grundsätzlich besser sind als inden tieferen Lagen und außerdem eben auch weniger störendes Licht vonStadt oder Straßenbeleuchtung dazukommt."Abmoderationsvorschlag:Am Dienstag (16.7.) heißt es: Alle Augen auf den Mond! Ab etwa21:30 Uhr bis ungefähr nachts halb drei können wir eine partielleMondfinsternis anschauen. Das Besondere: Bis 2022 wird das die letzteMofi über Deutschland sein. Mehr Infos und das verlässliche Wetterfinden Sie auf WetterOnline und natürlich auch in derWetterOnline-App.Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter UnternehmenskommunikationT +49 228 55937-929E matthias.habel@wetteronline.deWetterOnlineMeteorologische Dienstleistungen GmbHKarl-Legien-Straße 194aD-53117 BonnAmtsgericht Bonn | HRB Nummer 008664Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE205571094Geschäftsführer: Dr. Joachim Klaßenhttps://www.wetteronline.deOriginal-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell