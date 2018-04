Alle 64 WM-Spiele live bei ARD und ZDF / Programmangebot zur Fußball-WM in Russland vorgestellt (FOTO)

Mainz (ots) -Das gemeinsame Studio von ARD und ZDF zurFußball-Weltmeisterschaft wird in Baden-Baden eingerichtet. In derKurstadt werden die Live-Übertragungen aus den zwölf WM-Stadiengesteuert. Alle 64 WM-Spiele sind zwischen dem 14. Juni und dem 15.Juli 2018 bei ARD und ZDF zu sehen.Der Großteil der Teams von ARD und ZDF wird in Baden-Baden imEinsatz sein. Das teilten beide Sender auf einer gemeinsamenPressekonferenz am Montag, 23. April 2018, in Hamburg mit. Erstmalsbei einer Fußball-WM wird die redaktionelle und produktionelle Basisnicht im Land des Ausrichters aufgebaut. Wie schon beimConfederations Cup 2017 erfolgreich erprobt, ermöglicht dieKonstruktion eines nationalen Sendezentrums schlankere Strukturen vorOrt und eine kostengünstigere Produktion."Wir werden die Qualität unserer Berichterstattung auch mit dieserSparanstrengung in Personal, Produktion und Technik weiter auf demhohen Niveau halten, das unsere Zuschauer gewohnt sind", sagteZDF-Chefredakteur Peter Frey bei der Vorstellung desWM-Programmangebots. "Und wir werden über die Präsentation desLive-Sports hinaus immer auch einen kritischen Blick auf die aktuellepolitische Situation in Russland werfen."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, sagtein Hamburg: "Es ist eine spannende Aufgabe für uns, die überwiegendeBerichterstattung aus einer gemeinsamen Sendezentrale von ARD und ZDFaus Deutschland zu bestreiten. Baden-Baden als Zentrum derÜbertragungen ist mutig, aber so können wir so viele Synergien wiemöglich nutzen und Kosten einsparen, ohne dass die Qualität und derUmfang der Berichterstattung darunter leiden."ARD und ZDF übertragen im Wechsel alle 64 Spiele des WM-Turniersin Russland live - inklusive der parallel angesetzten Begegnungen anden abschließenden Vorrundenspieltagen (one und ZDFinfo sind dannzusätzlich gefragt). Los geht es mit der Übertragung desWM-Eröffnungsspiels am Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.00 Uhr, imErsten. Das WM-Finale ist am Sonntag, 15. Juli 2018, 17.00 Uhr, imZDF zu sehen. Alle weiteren Infos zur Fußball-WM bei ARD und ZDFunter: https://presseportal.zdf.dehttp://zdfsport.dehttp://twitter.com/zdfsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell