Alle 135 Sekunden kaufen Kunden einen Ford Focus - Popularität des Erfolgsmodells auf 4-Jahres-Hoch (FOTO)

Köln (ots) -- Absatz des Ford Focus in Europa seit Jahresbeginn so stark wiezuletzt 2015- Von Anfang Januar bis Ende Oktober wurden rund 194.700 Exemplarein den 20 wichtigsten europäischen Märkten verkauft, diesentspricht einem verkauften Ford Focus alle 135 Sekunden- Ford Focus bietet die größte Vielfalt in seinem Segment,inklusive der in Kürze erhältlichen neuen AusstattungsvarianteActive X Vignale. Mit dem EcoBoost Hybrid-Antriebsstrang wird2020 ein elektrifiziertes Modell hinzukommenDie vielfältigste Ford Focus-Produktpalette aller Zeiten hat den europäischenMarktanteil von Ford im Kompaktsegment um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahrgesteigert. Seit Jahresbeginn wurden in den 20 wichtigsten europäischen Märkten*bis einschließlich Oktober rund 194.700 Exemplare verkauft. Damit ist der Absatzso stark wie zuletzt im Jahre 2015. Statistisch kauften Kunden im zugrundeliegenden Zeitraum alle 135 Sekunden einen Ford Focus. Seit der Markteinführungder aktuellen Generation im Juni 2018 haben bereits mehr als eine ViertelmillionMenschen neue Ford Focus geordert."Vom neuen fünftürigen Modell bis zum Turnier, vom Active bis hin zum ST, esgibt keine größere Auswahl für Kunden in diesem Segment", sagte Roelant deWaard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Alleangebotenen Modellvarianten verfügen über ein großartiges Design und modernsteTechnologien".Mit der Einführung des neuen Ford Focus Active X Vignale wird das umfassendeAngebot in Kürze um eine attraktive Crossover-Variante erweitert. Der FocusActive X Vignale kombiniert die gehobene Vignale-Ausstattung mit dem robustenAußendesign, der erhöhten Fahrposition und der Fahrwerkskonfiguration des FordFocus Active. Er verfügt über exklusive 17-Zoll-Leichtmetallräder undLED-Scheinwerfer. Weitere Highlights sind die schwarze Kontrastfarbe am Dach undan den Außenspiegeln sowie Sitze mit Premium-Lederpolsterung und Lenkrad inVignale-Qualität. Zu seiner Serienausstattung gehören zudem der aktivePark-Assistent und das Head-up-Display.Der Ford Focus setzt Maßstäbe in puncto Design und Innovation. Das giltbesonders für seine hochmodernen Assistenzsysteme und Technologien, die Kundenein hohes Maß an Sicherheit, Komfort und Konnektivität bieten. Sein geräumigesInterieur, insbesondere im Fond, gehört ebenfalls zu seinen herausragendenMerkmalen.Zu Beginn dieses Jahres stellte Ford den von Ford Performance entwickelten FordFocus ST vor. Angetrieben wird dieses besonders sportliche Modell vom2,3-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit 206 kW (280 PS) in Verbindung mit einermanuellen 6-Gang-Schaltung und beschleunigt in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.Auf Wunsch ist darüber hinaus auch der 140 kW (190 PS) starke2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor erhältlich - der stärkste Dieselmotor, der jemalsfür ein Ford Focus-Modell angeboten wurde. Aber auch Kunden, die nicht ganz soviel Motorleistung benötigen, schätzen das ST-Styling. Fast ein Drittel derverkauften Einheiten sind ST-Line-Modelle und damit die beliebtesteAusstattungsvariante bei Focus-Kunden.Seit der Einführung der ersten Generation des Ford Focus im Jahr 1998 hat Fordin Europa mehr als 7 Millionen Exemplare dieses beliebten Fahrzeugs verkauft.* Ford of Europe zählt zu den "EU20"-Märkten die 20 europäischen Märkte, indenen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationen vertreten ist. Dazugehören Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland,Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, die Schweiz, Tschechien und Ungarn.Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus: 6,2 - 3,5 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 138 - 91 g/km.Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus ST: 7,9 - 4,8 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 179 - 125 g/km.Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen,realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und derCO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neueneuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das vorherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln.Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehrals 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. WeiterePresse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH0221 / 901 7520mbelser@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4460611OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell