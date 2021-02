Alle 10 Aktien, die Warren Buffett gerade gekauft hat

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Warren Buffett und der Rest des Teams von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) sprechen normalerweise nicht über die Aktien, die sie kaufen und verkaufen, also müssen wir uns auf die vierteljährlichen Einblicke in das Portfolio verlassen, die wir aus Berkshires SEC-Berichten erhalten.

Berkshire hat gerade sein jüngstes 13-F-Filing veröffentlicht, das eine Momentaufnahme der Aktien zeigt, die es zum 31.12.2020 hielt. Berkshire hat ein paar neue Positionen akquiriert, einige seiner bestehenden weiter aufgebaut und auch einige Aktien verkauft. Es folgt eine komplette Übersicht über alles, was Berkshire gemacht hat.

4 neue Aktien in Berkshires Portfolio

Buffett und sein Team haben im vierten Quartal ein paar Aktien gekauft:

Unternehmen (Ticker) Gekaufte Aktien Marktwert Verizon (WKN:868402) 146.716.496 8,62 Mrd. USD Chevron(WKN:852552) 48.498.965 4,10 Mrd. USD Marsh & McLennan (WKN: 858415) 4.267.825 499 Mio. USD EW Scripps (WKN:A0Q50J) 23.076.923 364 Mio. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY 13-F. Marktwerte per 17.2.21.

Wir kannten bereits die Investition in Scripps, die technisch gesehen im Januar stattfand, aber da es sich um eine neue Position im Portfolio handelt, ist sie dennoch erwähnenswert.

Die Käufe von Verizon und Chevron waren mit Abstand die beiden größten des Quartals. Es ist ungewöhnlich für Buffett, so große Positionen sofort zu kaufen, also sieht es so aus, als ob das Orakel von Omaha ziemlich zuversichtlich dabei ist.

Allerdings ist keine der beiden Entscheidungen allzu überraschend. Insbesondere Verizon ist eine grundsolide Einkommensaktie, die zu einer angemessenen Bewertung gehandelt wird und während der großflächigen Einführung der 5G-Technologie in den kommenden Jahren einiges an Potenzial haben könnte.

6 Aktien, von denen Berkshire mehr gekauft hat

Zusätzlich zu den neuen Käufen hat Berkshire einige seiner bestehenden Investitionen aufgestockt. Hier gibt es keine Überraschungen. Buffett begann im dritten Quartal mit dem Aufbau von Positionen in mehreren Pharma-Aktien sowie in T-Mobile U.S. Diese Schritte sind nur Fortsetzungen dieser Käufe.

Unternehmen (Ticker) Gekaufte Aktien Marktwert der neuen Aktien AbbVie (WKN:A1J84E) 4.268.766 455 Mio. USD Merck (WKN:A0YD8Q) 6.294.333 477 Mio. USD Bristol Myers Squibb (WKN:850501) 3.364.822 204 Mio. USD Kroger (WKN:851544) 8.555.578 291 Mio. USD RH (WKN:A2DJTU) 24.200 11 Mio. USD T-Mobile U.S. (WKN:A1T7LU) 2.824.844 343 Mio. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY 13-F. Marktwerte per 17.2.21.

6 Aktien, die Berkshire reduziert hat

Buffett sagt, dass seine “liebste Halteperiode ewig lange ist”, trotzdem verkauft Berkshire ziemlich regelmäßig Aktien. Im vierten Quartal haben wir erfahren, dass Berkshire sechs seiner Aktienpositionen reduziert hat.

Unternehmen (Ticker) Verkaufte Aktien Marktwert der verkauften Aktien Apple (WKN:865985) 57.160.000 7,44 Mrd. USD U.S. Bancorp (WKN:917523) 823.834 40 Mio. USD General Motors (WKN:A1C9CM) 7.500.000 397 Mio. USD Wells Fargo (WKN:857949) 74.956.573 2,76 Mrd. USD Suncor Energy (WKN:A0NJU2) 5.352.318 100 Mio. USD Liberty Latin America (WKN:A2JATY) 146.177 1,7 Mio. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY 13-F. Marktwerte per 17.2.21.

Die beiden mit Abstand größten Reduzierungen waren Apple und Wells Fargo, aber keine von beiden war ein großer Schock. Apple war eine unglaublich erfolgreiche Investition für Berkshire, aber da die Beteiligung mehr als ein Fünftel von Berkshires gesamter Marktkapitalisierung ausmacht, war die Reduzierung fällig. Wells Fargo ist eine Aktie, die Buffett schon seit einiger Zeit reduziert hat.

5 Aktienpositionen, aus denen Berkshire komplett ausgestiegen ist

Berkshire hat in den letzten Quartalen die meisten seiner Bankaktien verkauft, die nicht Bank of America (WKN:858388) heißen, und das vierte Quartal war da keine Ausnahme. In diesem Zusammenhang hat Berkshire fünf Aktienpositionen in diesem Quartal komplett verkauft, von denen drei Banken waren.

Unternehmen (Ticker) Verkaufte Aktien Marktwert der verkauften Aktien PNC Financial (WKN:867679) 1.919.827 321 Mio. USD JPMorgan Chase (WKN:850628) 967.267 140 Mio. USD M&T Bank (WKN:863582) 2.919.613 431 Mio. USD Barrick Gold(WKN:870450) 12.000.000 250 Mio. USD Pfizer (WKN:852009 ) 3.912.216 137 Mio. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY 13-F. Marktwerte per 17.2.21.

Was das alles für dich bedeutet

Wir wissen nicht, warum Buffett und sein Team beschlossen haben, diese Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können spekulieren, aber Buffett ist notorisch wortkarg, wenn es um Berkshires Aktienportfolio geht.

Behalte im Hinterkopf, dass dies eine Momentaufnahme von Berkshires Portfolio Ende des Jahres 2020 ist. Mit Ausnahme von E.W. Scripps, das im Januar gemeldet wurde, haben wir keine Ahnung, was Berkshire in den letzten anderthalb Monaten getan hat.

Investoren sollten diese Informationen nicht zu ernst nehmen. Es ist generell keine gute Idee, irgendeine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, nur weil es ein Milliardär getan hat, selbst wenn dieser Milliardär Warren Buffett ist. Es ist nichts falsch daran, diese Informationen als Ausgangspunkt für deine eigene Recherche zu nutzen, aber es ist trotzdem wichtig, dass du deine Due Diligence machst.

