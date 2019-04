Alland & Robert kündigt Joint Venture mit Sayaji Industries für die Herstellung von Gummi arabica in Indien an

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Paris (ots/PRNewswire) - Das führende französische Unternehmen inder Herstellung von natürlichem Gummi arabica Alland & Robert hat mitdem in Indien angesiedelten Unternehmen Sayaji Industries Limited einJoint Venture abgeschlossen.Alland & Robert Sayaji Industries sind vertragsgemäß zu gleichenTeilen (50:50) an der Finanzierung des Projektes beteiligt. Alland &Robert, ein Familienunternehmen und seit 1884 Spezialist in diesemBereich, wird sich hauptsächlich auf die Herstellung und dieLieferung von Gummi arabica Pulver erstklassiger Qualität für denwachsenden indischen Markt konzentrieren.Herr Frédéric Alland, Geschäftsführer von Alland & Robert,kommentiert das Joint Venture wie folgt: "Dieses Joint Venture bietetAlland & Robert die Möglichkeit, seine erstklassigen Produkte auf demindischen Markt anzubieten. Unsere Partnerschaft mit einemerfolgreichen lokalen Unternehmen wird uns die Verbraucherbedürfnissedieses besonderen, dynamischen neuen Marktes erschließen. Alland &Robert ist ein 135 Jahre altes Familienunternehmen, dessen Ziel esvon Anfang an war, seine Produkte weltweit anzubieten. Wir sind stolzdarauf, neue Herausforderungen annehmen und unserem Unternehmen damiteine erfolgreiche Zukunft sichern zu können"Mr. Priyam Mehta, CMD, Sayaji Industries Ltd. erklärt: "Wir freuenuns, eine Partnerschaft mit Alland & Robert einzugehen, einemUnternehmen, das seit 1884 ein Experte auf diesem Gebiet tätig ist.Unser Ziel ist es, die Expertise beider Unternehmen - das Know-howvon Sayaji Industries auf dem indischen Nahrungsmittel &Getränkemarkt und das einzigartige technische Fachwissen von Alland &Robert - optimal einzusetzen. Wir freuen uns auf eine engeZusammenarbeit mit Alland & Robert und auf die Entwicklung dieserPartnerschaft."Gummi arabicum, auch als Arabisches Gummi oder E414 bekannt, istein natürlicher, sicherer, gesunder Inhaltsstoff, der u. a. fürAromen, in Getränken, Süßwaren, Milchprodukten, Backwaren,Arzneimitteln und Kosmetik verwendet wird. Gummi arabicum ist heutein tausenden Produkten weltweit enthalten.Alland & Robert und Sayaji Industries wollen ihre Partnerschaftmit einem brandneuen Logo auf der Handelsmesse für Inhaltsstoffe fürdie Lebensmittelindustrie in Mumbai (Food Ingredients trade show,21-23 Oktober 2019) am Messestand von Sayaji Industries, A10präsentieren.Über Alland & Robert (http://www.allandrobert.com)S.D.P.A hält als Holdingunternehmen 100% der Aktien von Alland &Robert im Rahmen des Joint Venture mit Sayaji Industries.Das 1884 gegründete Familienunternehmen Alland & Robert hat seinenSitz in der Normandie in Frankreich. Das Unternehmen ist eine derweltweit führenden Firmen auf dem Markt der natürlichen Baum-Exudatemit Schwerpunkt auf Gummi arabicum, einem gänzlich natürlichenZusatz- oder Inhaltsstoff.Alland & Robert führt mehr als 85% seiner Produktion über einNetzwerk von 37 Vertreibern in 70 Länder aus und hat seinen Umsatz inden letzten 10 Jahren verdreifacht. Das Unternehmen hatkontinuierlich in seine Produktionskapazitäten investiert und in denJahren 2002, 2007 und 2013 drei Sprühtrocknungstürme errichtet.Alland & Robert beschäftigt gegenwärtig 70 Personen an dreiStandorten in Frankreich, insbesondere in 2 Fertigungsstandorten inder Normandie und in mehreren Bürogebäuden in Paris. Im März 2018eröffnete Alland & Robert brandneue Büros in der Normandie,einschließlich eines hochmodernen Labors für physikalisch-chemischeUntersuchungen und einer technischen Plattform fürAnwendungsforschung und Kundenschulung.Alland & Robert bietet seinen Kunden erstklassigen Gummi arabicaan, dessen Erfolg auf folgende Strukturen zurückzuführen ist:Über Sayaji Industries Limited(http://www.sayajigroup.in)- auf ein umfassendes Netzwerk an Rohmaterial-Versorgern in Afrikazur Gewährleistung der Versorgungssicherheit- eine ehrgeizige Strategie im Bereich der Qualitätssicherungeinschließlich höchster Standards im Rahmen der internationalenZertifizierung- ein eigenes mit der Forschung & Entwicklung beauftragten Team, dasüber modernste technische Ausrüstungen verfügt und mitinternational anerkannten Universitäten zusammenarbeitet- ein Aktionsprogramm für aktive Übernahme der sozialen Verantwortungdes Unternehmens und nachhaltige Entwicklung.Sayaji Industries Limited, das im Jahr 1941 auf der Basis seinesHauptgeschäftes (Mais-Produkte) gegründet wurde, ist ein Pionier desNassmahlverfahrens und eines der größten Exportunternehmen im Bereichder Stärkeerzeugnisse. Der Konzern ist seit über 70 Jahren in derHerstellung und im Vertrieb von Stärkeerzeugnissen, deren Derivatenund sonstigen Nebenprodukten für namhafte multinationale und bekanntelokale Unternehmen tätig.Sayaji IngriTech LLP ist ein Hersteller von sprühgetrocknetemLebensmittelpulver sowie Produkten ohne Gummi-Zusätze, z. B.Tomatenpulver, fett-/ölhaltiges Pulver und Käsepulver.Die größte Abteilung - Maize Products (Maiserzeugnisse) -beliefert verschiedene Industriezweige, u. a. die Textilindustrie,den Nahrungsmittel- und Getränkesektor sowie die GeschäftszweigePapierherstellung, Arzneimittel und Süßwaren. Sayaji Industries istüber seine Tochtergesellschaften & lokalen Unternehmen auch in denGeschäftsbereichen Hybrides Saatgut, Immobilien, Verpackung und inder Herstellung von besonderen, funktionellen Inhaltsstoffen präsent.Der Konzern verfügt über Geschäftsräume in Ahmedabad, Mumbai,Delhi, Madras, Kalkutta und Dubai (ARE) und ein stabiles Netzwerk vonHandelsvertretern in ganz Indien, Afrika und im mittleren Osten.