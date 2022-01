Allakos Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Allakos, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 21:07 Uhr) mit 7.48 USD sehr deutlich im Plus (+3.6 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Allakos einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Allakos jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Allakos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Allakos von 7,22 USD ist mit -91,57 Prozent Entfernung vom GD200 (85,6 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 54,94 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -86,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Allakos-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Allakos-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Allakos-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 67,59 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 836,13 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (7,22 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Allakos somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Allakos-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Allakos jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Allakos Aktie.

Allakos: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...