All you need is love - Die Live Show (FOTO)

Leipzig (ots) - Zusammenhalt, positives Denken und Liebe sind in der aktuellen Lage wichtige Attribute, die Orientierung geben. Aus diesem Grund hat der MDR sein Fernsehprogramm geändert und möchte seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem völlig neuen, in diese Zeit passenden, Showkonzept rund um das schönste Thema der Welt - der Liebe - unterhalten. "All you need is love - Die Show" ist zu sehen am Samstag, 28. März, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Schauspielerinnen und Schauspieler wie Anna Thalbach oder Charles Brauer, Musikerinnen und Musiker wie Michael Schulte oder Jeannette Biedermann, die Menschen zu Hause in ihren Wohnzimmern: sie tragen an diesem Abend und in dieser neu konzipierten Show zusammen, was sie ganz persönlich über die Liebe denken. Per Videoschalte lesen sie beispielsweise Liebesgedichte vor, die ihnen besonders am Herzen liegen. Musikstars geben live und akustisch ihre Love-Song-Favoriten zum Besten und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können ihren Teil zu dieser besonderen Sammlung beitragen. Per WhatsApp schicken sie live in die Sendung ihre eigenen Liebesgeschichten, Fotos oder einfach Liebesgrüße an die Menschen, bei denen sie aufgrund der aktuellen Lage im Moment nicht sein können.Außerdem unternimmt MDR JUMP-Moderatorin Sarah von Neuburg einen Streifzug durch die Geschichte der internationalen Popmusik und präsentiert, gemeinsam mit ihren virtuellen Gästen, die schönsten Love-Songs aller Zeiten.Höhepunkt der Sendung wird der möglicherweise größte virtuelle Chor Deutschlands sein. Einen ganzen Tag lang ruft MDR JUMP sein Publikum dazu auf, gemeinsam mit Michael Schulte oder Jeannette Biedermann via Video den legendären Beatles-Hit "All you need is love" direkt in der Sendung zu singen.Die Mitmachaktion ist zu finden unter:https://www.jumpradio.de/aktion/all-you-need-is-love-100.html"Abstand halten - miteinander stark" in Corona-Zeiten: MDR setzt SchwerpunkteUnter dem Motto "Abstand halten - miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Die Sendung "All you need is love - Die Live-Show" ordnet sich hier mit ein. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte - nachzulesen unterhttp://www.mdr.de/miteinander-stark-in-corona-zeiten .