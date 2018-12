All for One Steeb: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "All for One Steeb":

Per 21.12.2018, 18:04 Uhr wird für die Aktie All for One Steeb am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 48,22 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir All for One Steeb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob All for One Steeb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet All for One Steeb höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 1,07 Prozentpunkte (2,47 % gegenüber 1,4 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,7 ist die Aktie von All for One Steeb auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (55,46) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der All for One Steeb verläuft aktuell bei 61,26 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 49 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,01 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 51,48 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die All for One Steeb-Aktie der aktuellen Differenz von -4,82 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".