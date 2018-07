All for One Steeb: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Für die Aktie All for One Steeb stehen per 29.06.2018 63,8 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. All for One Steeb zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei All for One Steeb aktuell 1,89. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". All for One Steeb bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. All for One Steeb zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der All for One Steeb-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 66,37 EUR mit dem aktuellen Kurs (63,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -3,87 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (67,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der All for One Steeb-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.