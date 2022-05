All for One Group-Aktie: Das sieht gut aus!

Die Wichtigsten Details - Vertrag zur Übernahme des Karlsruher SAP-Commerce-Dienstleisters POET ist unterzeichnet - Die Transaktion beinhaltet den indirekten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am ägyptischen Entwicklungsunternehmen POET Egypt - Die Akquisition zielt auf die Stärkung und den Ausbau der Customer-Experience-Expertise und der Entwicklungskapazitäten der Gruppe Filderstadt, 3. Mai 2022 - Die All for One Group SE, führender Beratungs- und IT-Konzern mit… Hier weiterlesen