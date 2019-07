All for One Group AG stärkt Industrial IoT Expertise und übernimmt den Sensor to Cloud-Spezialisten CDE

Filderstadt (ots) - +++ Vertrag zur Übernahme aller Anteile an derCommunications Data Engineering GmbH Ende Juni 2019 unterzeichnet +++hochspezialisiertes Engineering Know-how für die Bereiche EmbeddedSystems, App & Web und Analytics +++ smarte Sensoren alsSchlüsseltechnologie +++ Kunden profitieren von spezifischerFirmware- und Elektronik-Entwicklung vom Sensor bis zur DatenanalyseDie All for One Group AG unterstützt und begleitet als führendeBeratungs- und IT-Gruppe ihre mehr als 2500 Kunden aus dermittelständischen Fertigungs- und Konsumgüterindustrie bei derTransformation zu intelligenten, vernetzten und automatisiertenUnternehmen. Neben einem hochentwickelten ERP wie SAP S/4HANA alsdigitaler Kern jeder zukünftigen Unternehmens-IT rücken zum Erhaltder Wettbewerbsstärke integrierte IoT-Szenarien und Anwendungsfällefür Machine Learning und KI zunehmend in den Vordergrund. Sensorenund Sensordaten, die die Datenbasis für Automation und selbstlernendeMaschinen liefern, spielen dabei eine zentrale Rolle.Aus diesem Grund hat die All for One Group AG zur weiterenStärkung ihrer Industrial IoT-Expertise mit den Gesellschaftern derCommunications Data Engineering GmbH (»CDE«), Hagenberg / Österreich,Ende Juni 2019 einen Kaufvertrag zur Übernahme aller Anteile an CDEdurch die All for One Group AG unterzeichnet.Gegründet 2001, gilt CDE als ausgewiesener Engineering Spezialistfür die Bereiche Embedded Systems, App & Web sowie Analytics. DenMittelpunkt des Geschäftsmodells bilden kundenspezifische Firmware-und Elektronik-Entwicklungen mit Integration von Sensor- undConnectivity-Lösungen für die Branchen Medizintechnik, Industrie,Mobilität & Energie. Vom Sensor bis zur Datenanalyse bedient CDEdabei namhafte Kunden wie Plasser & Theurer Connected oder STABILOINTERNATIONAL. Gemeinsam mit STABILO INTERNATIONAL entwickelte CDEbeispielsweise für den neuen STABILO ErgoPen die mobile Applikationfür Android Tablets und iPad. »Der Stift erkennt während derBenutzung durch den Patienten grafomotorische und schreibmotorischeAuffälligkeiten und überträgt diese in die dazugehörige App. So kannauf Basis einer schnellen Analyse die zielgerichtete Ergotherapieerfolgen.«, erläutert CDE Geschäftsführer Andreas Oyrer.Mit über 20 hochspezialisierten Ingenieuren und Entwicklernerzielte CDE zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 1,8 Mio. EUR. Sitzdes Unternehmens ist der Software Park Hagenberg, ein renommiertesHigh Tec Cluster nahe Linz. Diese räumliche Nähe zu Forschungs- undEntwicklungspartnern, etwa dem Research Center Hagenberg derFachhochschule Oberösterreich, verschafft CDE den Zugang zu neuestenTechnologien genauso wie zu hochqualifizierten Softwareentwicklern.Während die beiden CDE Gründer und Gesellschafter, Christa Langerund Prof. Dr. Josef Langer, aus dem Unternehmen ausscheiden, wird CDEGeschäftsführer Andreas Oyrer auch nach dem Zusammenschluss mit derAll for One Group AG weiterhin als Geschäftsführer tätig sein undgemeinsam mit Ralf Linha, der ebenfalls in die Geschäftsführung vonCDE berufen wird und innerhalb der All for One Group u. a.Wachstumsbereiche wie New Work, Cybersecurity & Compliance oder IoTverantwortet, den Ausbau von CDE forcieren. »Mit dem Zusammenschlussvollziehen wir eine strategische Weichenstellung. Von unsererIndustrial IoT-Expertise profitieren die Kunden der All for One Groupin hohem Maße. Das sind ausgezeichnete Perspektiven füranspruchsvolle und innovative Projekte und verspricht zudemerhebliches Wachstumspotenzial.«, versichert Oyrer.All for One Group AG Vorstandsprecher Lars Landwehrkamp: »DieGrenzen der physischen und digitalen Welt verschmelzen immer mehr.Vor diesem Hintergrund ergänzen sich unsere beiden Unternehmen inidealer Weise. Verstärkt um das Know-how von CDE können wir unsereKunden im Industrial IoT-Umfeld individuell bedienen undvoranbringen«.Über die All for One Group AG:Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit vonUnternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die GruppeStrategie- und Managementberatung, Prozessberatung,Branchen-Expertise und Technologie-Know How in Kombination mitIT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit 1800Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP,Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten derWettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & EmployeeExperience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT,Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und demintelligenten ERP als digitaler Kern jeder zukünftigenUnternehmens-IT. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet undunterstützt dabei mehr als 2500 Kunden aus Deutschland, Österreichund der Schweiz bei der Unternehmenstransformation und dem Ausbauihrer Wettbewerbsfähigkeit.Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte die All for One Group AG einenUmsatz in Höhe von 332 Mio. EUR. Die Communications Data Engineering GmbH (CDE) wurde 2001 von Mag.Christa Langer und FH-Prof. Dr. Josef Langer gegründet. Seit derGründung entwickelt die CDE für ihre Kunden individuelle High-TechHardware und Software Lösungen für die Branchen Medizintechnik,Industrie, Mobilität und Energie. Das Unternehmen unterstützt undbegleitet mit über 20 hochspezialisierten Ingenieuren und Entwicklernseine namhaften Kunden bei der kompletten Entwicklung der Produkte -von der Idee bis zur Marktreife.Die Nähe zur Fachhochschule Hagenberg und zu lokalenForschungsinstituten verschafft dem Unternehmen Zugang zu denneuesten Technologien und den Kunden damit einen entscheidendenWettbewerbsvorsprung. cde.at