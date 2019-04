All for OneWas jetzt, ?

Weitere Suchergebnisse zu "All for One Steeb":

Am 17.04.2019, 22:38 Uhr notiert die Aktie All for One an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 50,03 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Wie All for One derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Derzeit schüttet All for One nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,99 Prozentpunkte (2,4 % gegenüber 1,41 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die All for One-Aktie hat einen Wert von 83,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,11). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist All for One auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für All for One.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,5 liegt All for One unter dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 49,46 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.