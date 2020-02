All Winner: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Am 07.02.2020, 10:01 Uhr notiert die Aktie All Winner an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 34.69 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Unser Analystenteam hat All Winner auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. All Winner liegt mit einer Dividendenrendite von 0,91 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat einen Wert von 2,09, wodurch sich eine Differenz von -1,18 Prozent zur All Winner-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der All Winner von 32,84 CNY ist mit +28,03 Prozent Entfernung vom GD200 (25,65 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,13 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,21 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der All Winner-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: All Winner erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 78,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -10,75 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +89,32 Prozent im Branchenvergleich für All Winner bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,39 Prozent im letzten Jahr. All Winner lag 86,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.