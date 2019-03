All-Realestates.com: Ketan Tuteja nicht mehr Leiter für die Immobilienplattform

Finanztrends Video zu



Dubai (ots) - Im Zuge einiger Veränderungen derImmobilienplattform All-Realestates ist der bisherige Geschäftsführerund Ansprechpartner Herr Ketan Tuteja seit September 2018 nicht mehrfür das Unternehmen All Realestates Ltd. tätig. DieImmobilienplattform ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufdie Vermittlung von zumeist hochpreisigen Immobilienobjektenspezialisiert und bietet weltweit das größte Angebot an Apartmentsfür diese Region.Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den reichsten undfinanzstärksten Staaten weltweit. Daher zieht die Region auch immermehr gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte aus Deutschland,Österreich und der Schweiz an. Für diese Zielgruppe bietetAll-Realestates eine ideale Plattform, um hochwertige Immobilien zufinden. Das Unternehmen gehört mit seinen mehr als 700.000 gelistetenDatenbankeinträgen zu den wichtigsten Plattformen für Immobilien imRaum der Vereinigten Arabischen Emirate.Das Team um All-Realestates plant diverse Neuerungen, um denService und das Angebot noch weiter auszubauen. DieImmobilienplattform bietet seinen Kunden bereits eine übersichtlicheHomepage und einen All-Inklusive-Service, bei dem Kunden undInteressenten persönlich betreut werden, um ein geeignetes Objekt zufinden. Des Weiteren unterstützt das Team Kunden und Interessentenbei der Finanzierung, der Versicherung oder auch bei möglichenUmbauten.http://all-realestates.com/Pressekontakt:Sina WirthsTelefon: 02161 5639516E-Mail: s.wirths@swiss-marketing-systems.comOriginal-Content von: Swiss Marketing Systems Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell