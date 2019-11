All-In-One Lösung für Customer Insights Management: Alle Kanäle von Apps über Garantiedaten bis Social Media in einem System (FOTO)

München (ots) -Die Consline AG erweitert ihr Customer Insights Management System (CIMS) aufsämtliche externe und interne Kundenfeedback-Kanäle: Kundenerfahrungen ausSocial Media, Apps, Beschwerde-/Garantiefällen, Marktforschungsstudien undanderen Quellen werden verdichtet und vergleichbar in einem System abgebildet.Alle Inhalte stehen somit für nutzerfreundliche qualitative und quantitativeInsight Analysen zur Verfügung.Im CIMS werden alle Formate (Text, Bilder, Video) in einer von Conslineentwickelten spezifischen Methodik in "4C Content" (Comparable, Categorized,Condensed, Countable) transformiert (s. Abbildung). Dadurch wird es möglich,alle relevanten Informationen zu einem bestimmten Thema (z.B. Assistenzsystemebei Autos) aus allen Blickwinkeln der Kundenerfahrung zu durchleuchten und fürVerbesserungen von Produkt, Service oder Vermarktung zu nutzen. Praktischbedeutet dies, dass z.B. Produktverantwortliche diese Informationen nicht mehraus verschiedenen Abteilungen zusammensuchen, durcharbeiten und in eigenenAnalysen verdichten und vergleichbar machen müssen, sondern alleKundenerfahrungen zu einer Produkteigenschaft - auch im Benchmarking mitWettbewerbern - konzentriert aufbereitet nutzen können.Die Transformation der Originalinhalte erfolgt mittels künstlicher Intelligenzund nachfolgender Kontrolle durch erfahrene Mitarbeiter. Consline sichertdadurch eine hohe Zuverlässigkeit der Informationen und ein effektives,permanentes Machine Learning.In das erweiterte Leistungsangebot bringt die Consline AG ihre 20-jährigeErfahrung als Pionier in Internet Monitoring und systemgestützter Verarbeitungqualitativer Informationen ein. Die Leistungserweiterungen undProzessoptimierungen erfolgen im Vorfeld des für Anfang 2020 geplanten Launchesdes CIMS 6.0 mit über 30 neuen Features und komplett neuem User Interface.Die Consline AG (www.consline.com) ist permanenter Dienstleister für führendeUnternehmen aus Branchen wie Automobil, Pharma, Handel und Energie.Pressekontakt:Dr. Dirk SchachtnerConsline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 3063650contact@consline.comwww.consline.comOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell