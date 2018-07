All-In-One Gadget für Sportler: Der cleverste Shaker des Jahres / Body Attack bringt einzigartigen Multifunktions-Shaker auf den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -Magnethaftfunktion, Karten- und Handtuchhalter, Handy-Station fürwackelfreie Trainingsvideos - der neue GA Shaker+ von Erfinder GaziAvakhti bietet viele Features in einem Gerät und jedem Nutzer einenunvergleichlichen Mehrwert. Seit Mai 2018 gibt es den ausgeklügeltenShaker sowohl in allen Body Attack Premium Stores als auch im OnlineShop zu erwerben.Ein Shaker - viele LösungenMit dem GA Shaker+ wird ein Problem vieler Sportler undTrainierenden beseitig: Handtuch, Mitgliedskarte, Shaker und Handywollen von einer Station zur nächsten getragen werden und liegenwährend der Übung auf dem Gerät oder dem Boden verteilt herum. Derinnovative All-In-One Becher bietet dank seiner starkenMagnethaftfunktionen rutschfreien Halt an allen metallischenTrainingsgeräten und fungiert so gleichzeitig als Ablagemöglichkeitfür Handtuch oder Kopfhörer. Die Mitgliedskarte für das Fitnessstudiofindet Platz in einem kleinen Einschubfach und kann auf diese Weisetrotzdem weiter an Spint, der Kasse oder Getränkestation verwendetwerden.Auch für all diejenigen, die beim Training regelmäßig ihrenFortschritt dokumentieren, wird die Lücke geschlossen, stets einenKameramann dabei haben zu müssen. Jedes beliebige Smartphone kannmittels der Selfiestation an dem Gadget befestigt und somitwackelfrei auf idealer Höhe positioniert werden. Perfekte Fotos undVideos garantiert.Hoher Standard für den Shaker+Der Body Attack GA Shaker+ besteht nicht nur aus BPA-freiemKunststoff mit langer Haltbarkeit, für unendlich viele Shakes -sondern auch aus speziell geruchsabweisendem Material, womit einweiteres leidiges Thema ebenfalls beseitigt wird: der unangenehmeGeruch, der zurückbleibt, wenn der Shaker nach dem Trinken nichtdirekt abgewaschen wird. Ausschließlich in Deutschland entwickelt undhergestellt, steht der GA Shaker+ für beste Qualität, wie man sie beiBody Attack gewohnt ist.Weitere Informationen zum Body Attack GA Shaker+ unterhttp://ots.de/qOn3etPressekontakt:Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KGAnsprechpartner: Christoph HeinrichsSchnackenburgallee 217-22322525 HamburgTel.: 040 4600360 405E-Mail: presse@body-attack.deOriginal-Content von: Body Attack Sports Nutrition, übermittelt durch news aktuell