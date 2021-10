Der All New GS4 und der All New GA6 zieren die Fassade des Burj Khalifa

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -GAC MOTOR freut sich, die bevorstehende Markteinführung des All New GS4 und des All New GA6 im Nahen Osten bekannt zu geben. Am 20. Oktober wurde der GO AND CHANGE Videospot von GAC MOTOR zu Ehren der Markteinführung der neuen Modelle auf dem Burj Khalifa in Dubai gezeigt.Seit dem 21. Oktober können diese leistungsstarken Fahrzeuge in Saudi-Arabien bestellt werden und werden bald auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait erhältlich sein.Der All New GS4Das neu gestaltete Exterieur zeichnet sich durch ein skulpturales Licht- und Schattendesign sowie ein "schwebendes" Dach aus, das den Wagen sportlicher macht, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.Im Innenraum wurden die Materialien aufgewertet, um höchsten Komfort zu bieten, mit höherwertigen Sitzmaterialien, einem riesigen Innenraum von 1.570 mm und einem neuen Dual-Screen-Display am Armaturenbrett.Unter der Motorhaube befindet sich ein kräftiger 270T-Motor sowie die BOSCH E-Turbo-Technologie und das All-Round Silent Design (ASD), die für ein sanftes und dennoch kraftvolles und reaktionsschnelles Fahrerlebnis sorgen.Fortschrittliche Sicherheitsmerkmale wie intelligente Fahrassistenzsysteme, Airbags der Spitzenklasse und eine Sicherheitskarosserie aus hochfestem Stahl machen den All New GS4 auch zu einer soliden Wahl als Familienauto.Der All New GA6Die aktualisierte All New GA6 Limousine zeichnet sich auch durch ein elegantes neues Design mit einer geschwungenen Schulterlinie aus, die sich über die gesamte Länge des Fahrzeugs erstreckt. Durchgehende LED-Rückleuchten und ein einheitliches Frontdisplay beleben zudem die Optik.Im Innenbereich wurden die Materialien und die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Die Fahrzeuginsassen werden außerdem feststellen, dass er über eine große Beinfreiheit und viel Stauraum verfügt, mit vielen cleveren Fächern und einem Kofferraumvolumen von bis zu 500 l.Das All New GA6 eröffnet den Nutzern die Zukunft des Fahrens mit dem L2-Autopilot-System von GAC MOTOR. Das System optimiert die Fahrweise, indem es Spurwechsel vorschlägt und Anpassungen an den Verkehr vornimmt; es wird bald auf dem Markt im Nahen Osten erhältlich sein.Die Einführung dieser beiden neuen Modelle ist ein wichtiger Teil der Weiterentwicklung von GAC MOTOR zu einer starken internationalen Marke.Der Geist der chinesischen Handwerkskunst ist in allen Fahrzeugen von GAC MOTOR zu spüren. GAC MOTOR ist zuversichtlich, dass die Einführung des leistungsstarken All New GS4 und All New GA6 das starke Wachstum der Marke in diesem wichtigen Überseemarkt unterstützen und dazu beitragen wird, den Kunden auf der ganzen Welt ein besseres mobiles Leben zu ermöglichen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1667560/video.mp4Pressekontakt:YuChi+86-13502273642Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell