All I want till Christmas ... is 28 BLACK! / Jetzt 28 BLACK Adventskalender vorbestellen und sparen (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) -Wenn die ersten Lebkuchen im Supermarkt auftauchen, dann ist essicher nicht mehr weit bis Weihnachten und höchste Zeit, sich umeinen Adventskalender zu kümmern. Nicht irgendeinen, sondern "denAdventskalender" gibt es in diesem Jahr auch wieder bei 28 BLACK.Gute Nachricht Nr. 1: wer jetzt bestellt, spart die Versandkosten.Gute Nachricht Nr. 2: wer in seinem Adventskalender eine Gewinnerdosefindet, der bekommt eine 24er-Box 28 BLACK seiner Wahl geschenkt -und mit etwas Glück auch einen der begehrten 28 BLACK Mini-Cooler.Und da aller guten Dinge drei sind, gibt es auch eine gute NachrichtNr. 3: alle, die Wert auf vegane Produkte legen, liegen mit dem 28BLACK Adventskalender genau richtig, denn der Energy Drink ist veganzertifiziert.Der limitierte 28 BLACK Adventskalender 2019 kann ab sofortexklusiv im 28 BLACK Online Shop www.28black.com/shop - und bis zum31.10.2019 versandkostenfrei - bestellt werden. Zum ersten Mal sindalle sieben 28 BLACK Sorten im Adventskalender vertreten undverstecken sich - ganz 28 BLACK like - in einer stylish designtenschwarzen Box. Vom Klassiker Açaí bis hin zur zuckerfreien VarianteAbsolute Zero Guava-Passion Fruit liefert jede Dose die nötigeEnergie, um gut durch die stressige Vorweihnachtszeit zu kommen. DieLieferung der Adventskalender erfolgt ab November. Alle Bestellungen,die bis zum 18.11.19 eingehen, können pünktlich zum 1. Adventgeliefert werden.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zumUnternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell