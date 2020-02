Unterföhring (ots) -- "Revolution" ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag(29.2./1.3.) live bei Sky Select bestellbar / ausführlicheInformationen zur Bestellung unter sky.de/selectsport- Ab 1.30 Uhr zeigt Sky Select die Pre-Show, um 2.00 Uhr beginntdie Hauptveranstaltung- Bei Bestellung sind die HD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HDsowie alle linearen Wiederholungen inbegriffen. Ab Dienstag ist"Revolution" im Sky Store verfügbar- Günter Zapf und Mike Ritter berichten live aus Chicago- Bereits seit Oktober 2019 zeigt Sky Partnersender TNT Seriefreitags um 21.50 Uhr die wöchentliche Flaggschiff-Show AEW DynamiteUnterföhring, 28. Februar 2020 -In der Nacht vom Samstag auf Sonntag sindspektakuläre Action und Hochspannung garantiert: Mit "Revolution" steht daserste Großereignis des Jahres in der All Elite Wrestling (AEW) auf dem Programm.Wenn die besten Wrestler der Welt in Chicago in den Ring steigen, können SkyKunden live dabei sein. Beginnend mit "Revolution" sind die Live-Übertragungender Großveranstaltungen der AEW künftig bei Sky Select bestellbar.Das absolute Highlight von "Revolution" ist das Match um die AEW WorldChampionship zwischen Titelverteidiger und Wrestling-Legende Chris Jericho undJon Moxley. Außerdem treffen unter anderem Jake Hager und Dustin Rhodes inChicago aufeinander. Darüber hinaus stehen auch die AEW Tag Team Titel von"Hangman" Adam Page und Kenny Omega auf dem Spiel, die gegen The Young Bucksantreten.Das Event ist wahlweise mit deutschem Kommentar und im englischen Originalverfügbar. Die deutschen Stimmen der AEW sind Günter Zapf und Mike Ritter. Diebeiden langjährigen und beliebten Begleiter des Wrestling-Geschehens melden sichlive aus Chicago."Revolution" bei Sky Select bestellenAlle Sky Kunden können "Revolution" auf Sky Select live miterleben. Das SelectTicket (Bestell-Nr.: 700) für das Großereignis kann zum Preis von 16 Euroentweder online unter sky.de/selectsport, telefonisch unter der Nummer089/99727980 oder über die Mein Sky App bestellt werden. Bei Bestellung sind dieHD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HD sowie alle Wiederholungen am Sonntag undMontag inbegriffen. Ab Dienstag ist das Event im Sky Store verfügbar.AEW Dynamite jede Woche auf Sky Partnersender TNT SerieBereits seit Oktober 2019 haben Sky Kunden die Möglichkeit, bestesWrestling-Entertainment aus der AEW zu erleben. Seitdem strahlt SkyPartnersender TNT Serie immer freitags um 21.50 Uhr die wöchentlicheFlaggschiff-Show "AEW Dynamite" aus. Der Sender ist als Bestandteil des SkyEntertainment-Pakets linear und via Sky Go empfangbar. Außerdem ist TNT Serie imEntertainment Ticket des monatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticketenthalten.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4533048OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell