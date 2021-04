All Active Asset Capital: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Für die Aktie All Active Asset Capital aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse London am 13.04.2021, 01:19 Uhr, ein Kurs von 59 GBP geführt.

Die Aussichten für All Active Asset Capital haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von All Active Asset Capital zahlt die Börse 1,5 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,23. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der All Active Asset Capital verläuft aktuell bei 15,36 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 59 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +284,11 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 36,54 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die All Active Asset Capital-Aktie der aktuellen Differenz von +61,47 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5144,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt All Active Asset Capital damit 5018,01 Prozent über dem Durchschnitt (126,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 163,64 Prozent. All Active Asset Capital liegt aktuell 4980,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

