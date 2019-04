"All About You - Das Fashion Duell": Kaviar Gauche, Franziska Knuppe, Papis Loveday und Angelina Kirsch im Umstyling-Battle auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -All About Fashion. All About Style. In der neuen Umstylingshow"All About You - Das Fashion Duell" treten ab 20. April, immersamstags um 16:00 Uhr auf ProSieben, Fashion-Ikonen wie KaviarGauche, Franziska Knuppe, Papis Loveday, Angelina Kirsch oderRiccardo Simonetti im Umstyling-Battle gegeneinander an. In insgesamtzehn Folgen fragt ProSieben am Samstagnachmittag: WelcheFashion-Ikone verpasst ihrem Kandidaten das coolste Makeover?Zu Beginn jeder Folge wählen zwei prominente Mentoren ihrenKandidaten bei einem ersten Walk aus zehn Teilnehmern aus.Anschließend geht's für beide Teams durch verschiedeneStyling-Etappen: Im Fashion-Loft muss zuerst mit Zeitlimit ein völligneuer, passender Look gefunden werden, bevor die Kandidaten dann einMakeover für Haare und Make-Up bekommen. Der Mentor unterstützt undberät seinen Kandidaten auf allen Etappen. Nach einem finalenDuell-Walk heißt es dann: Welcher Look gefällt dem Studiopublikumbesser? Der Gewinner bekommt einen Shopping-Gutschein im Wert von2.500 Euro. Los geht's in Folge eins mit Deutschlands bekanntestemCurvy-Model Angelina Kirsch und Moderatorin Johanna Klum. WelcherPromi kann seinem Kandidaten das gelungenere Umstyling verpassen unddas Publikum damit überzeugen?"All About You - Das Fashion Duell" - ab 20. April 2019, immersamstags um 16:00 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 [89] 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell