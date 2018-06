AllCloud aus Israel wurde in den 2018 Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Managed Service Providers Report von Gartner aufgenommen

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -AllCloud wurde am 29. März 2018 in die Public Cloud InfrastructureManaged Service Providers von Gartner, worldwide, aufgenommen.AllCloud ist der erste israelische Teilnehmer, der in den BereichManaged Service Providers aufgenommen wird.Das Debüt von AllCloud im Magic Quadrant von Gartner ist dasErgebnis eines sorgfältigen Beurteilungsverfahrens, das von Expertenvon Gartner durchgeführt wird, die zahlreiche Anbieter aus aller Weltbasierend auf ihrer Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zurUmsetzung evaluieren. Gemäß Gartner wird sich die Anzahl derCloud-Serviceanbieter (CSP-zertifizierte Unternehmen, die CloudManaged Services anbieten) nach einem Höchststand von 3000 im Jahr2020 bis 2023 auf weniger als weltweit 1500 Anbieter verringern."Wir fühlen uns geehrt, als das erste in Israel ansässigeUnternehmen in den Bericht aufgenommen zu werden und von Gartner inseiner angesehen Marktanalyse anerkannt zu werden", erklärt RonitRubin, CEO von AllCloud. "Wir betrachten dies als das Ergebnis derErfahrung und Sorgfalt, das unser Expertenteam in den letzten 10Jahren bewiesen hat.""Wir haben das Cloud-Enablement einen großen Schrittvorangebracht, indem wir unseren Kunden kontinuierlich einServiceniveau bieten, das auf bewährten Verfahren basiert", erklärtLahav Savir, der CTO des Unternehmens. "Unsere Fähigkeit, Kundenglobal zu unterstützen, unabhängig davon, ob es sich um AWS- oderGCP-Plattformen handelt, und die Übernahme von DevOps-Verfahren zuermöglichen, schafft eine besondere Flexibilität und Geschwindigkeitfür den Betrieb unserer Kunden. Dies war in den letzten Jahren fürunser stabiles Wachstum entscheidend und ermöglichte uns, Kundenaller Größen, von Startups bis zu großen Unternehmen, und denöffentlichen Sektor zu unterstützen. Wir sind seit vier Jahren einAWS Premier Consulting Partner und ein Salesforce Platinum Partner.Für uns ist hervorragender Service nicht nur ein Standard, sondernunsere Strategie", erklärt Savir."Wir sind davon überzeugt, dass die Vollständigkeit unserer Visionauf ein tiefes Verständnis der dynamischen Kundenanforderungenzurückzuführen ist, das in stabile Verfahren umgesetzt wird,insbesondere in den Bereichen der Cloud-Sicherheit und Governance,DevOps und Automatisierung, Kostenkontrolle, Big Data, MachineLearning und Managed Services. "Die Zukunft des Cloud-Managements istaufregend", erklärt Savir. "Wir bewegen uns auf eineInfrastruktur-unabhängige Umgebung zu und zwar in verschiedenenBranchen. Da diese Zukunft komplexere und verteiltereHerausforderungen bezüglich Sicherheit und Automatisierungpräsentieren wird, müssen sich alle MSPs auf enorme Lern- undBereitstellungsprozesse einstellen. Wir möchten über eine präziseindividuelle Automatisierung unseren Kunden einen Selbstserviceermöglichen, während die Sicherheit und Compliance gewährleistetsind. Das ist nicht einfach, insbesondere wenn nicht standardisierteAnwendungen verwaltet werden müssen, die von Hightech-Unternehmen,ISVs und SaaS-Anbietern entwickelt wurden."Ronit Rubin faßt zusammen: "Wir möchten unsere Position im MagicQuadrant verbessern." "Für nächstes Jahr planen wir, unsere Verfahrenfür das Cloud Enablement zu verbessern, unsere globale Expansionfortzusetzen und es unseren Kunden zu ermöglichen, sich auf ihrGeschäft zu konzentrieren. Die Anerkennung durch Gartner reflektiert,was unsere Partner und Kunden bereits wissen: Wir engagieren uns fürEndergebnisse."Gartner - HaftungsausschlussDie in Gartners Marktforschungspublikationen dargestelltenAnbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartnerunterstützt. Gartner empfiehlt keinem Technologiebenutzer, nur dieAnbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oderanders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen gebendie Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nichtals objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichoder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf dieseForschungsergebnisse ab, einschließlich aller Gewährleistungen inBezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.Über AllCloudAllCloud (http://www.allcloud.io/) ist ein globales Unternehmen,das sich in Cloud Enablement, von der Cloud-Infrastruktur bis zuCRM/ERP-Cloud-Anwendungen, spezialisiert hat. Seit vier Jahren istdas Unternehmen ein AWS Premier Consulting Partner (https://aws.amazon.com/partners/find/partnerdetails/?id=001E000000Rp58HIAR&n=AllCloud+-+AWS+Division), ein Salesforce Platinum Partner und ein Partner vonGoogle Cloud Platform und Oracle-NetSuite. Das Unternehmen, das imJahr 2008 gegründet wurde, ist ein Branchenführer im BereichUnternehmensmigration und -bereitstellung, angefangen von Startupsüber große Unternehmen bis zur Cloud.Mit über zehn Jahren Erfahrung und Tausenden von erfolgreichenCloud-Bereitstellungen umfasst die Expertise von AllCloud alleBereiche der Cloud-Architektur, Cloud-Sicherheit,DevOps-Automatisierung, Managed Services, CRM- und ERP-Anpassung und-Integration sowie Support rund um die Uhr. AllCloud hat seinenHauptsitz in Israel, Niederlassungen in New York, München, Berlin undLondon sowie Delivery-Center in Israel, Rumänien und Deutschland.Kontaktinformationen: +972.3.93.93.100 oder E-Mail aninfo@allcloud.io.Pressekontakt:Yael Kahn, E-Mail: yael.kahn@allcloud.io, Telefon: (+49)0176-418-44549Dr. Robert Klimke, E-Mail: robert.klimke@allcloud.io, Telefon:(+49)0172-295-2951Original-Content von: AllCloud, übermittelt durch news aktuell