All3Media Deutschland GmbH stärkt und strafft Führungsteam

München (ots) -- Hendrik Schierloh folgt auf Marcus Lee und wird neuer ChiefBusiness Officer- Dirk Koep ist neuer Chief Financial Officer und tritt in dieGeschäftsführung ein- Mark Stehli verlässt das UnternehmenDie All3Media Deutschland GmbH stellt ihr Management-Team neu auf.Mit einer Stärkung und Verschlankung der Führungsstruktur undNeuordnung von Verantwortlichkeiten will All3Media Deutschland denChancen und Herausforderungen des dynamischen Marktes und ihrerKunden zukünftig noch besser gerecht werden.Hendrik Schierloh wird ab dem 1. August 2019 als Chief BusinessOfficer insbesondere die strategische Geschäftsentwicklung derAll3Media Deutschland steuern und für den Bereich Legal & BusinessAffairs die Gesamtverantwortung übernehmen. Zuletzt war Schierloh inverschiedenen Funktionen bei der EndemolShine Group Germany tätig,darunter als Head of Legal & Business Affairs, Prokurist,Geschäftsführer F.l.o.r.i.d.a TV GmbH und Geschäftsführer der METAGesellschaft für Film und Fernsehproduktion GmbH. Der 46-jährigeJurist kennt All3Media bereits: Von 2008 bis 2010 arbeitete er alsSenior Manager Business & Legal Affairs zunächst bei der MME, Me,Myself & Eye Entertainment GmbH, Berlin, dann für die All3MediaTV-Services GmbH, Berlin.Marcus Lee, General Counsel und Commercial Director, verlässt dieAll3Media Deutschland, um eine neue berufliche Herausforderung beieiner internationalen Streaming-Plattform anzunehmen.Dirk Koep verstärkt mit sofortiger Wirkung als Chief FinancialOfficer die Geschäftsführung der All3Media Deutschland GmbH. Der51-Jährige war bislang Group Finance Director und Prokurist desUnternehmens und für die Bereiche Finanzen, Controlling, Organisationund IT zuständig. Von 2008 bis 2015 verantwortete er die BereicheFinance, Payroll, Organisation und IT als Geschäftsführer derAll3Media TV Services GmbH. Von 2006 bis 2007 war er KaufmännischerLeiter der MME Entertainment GmbH.Mark Stehli, Director Production und Corporate Development,verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.Markus Schäfer, CEO der All3Media Deutschland: "Ich freue mich,dass wir mit Hendrik Schierloh eine erfahrene und erfolgreichePersönlichkeit für die Weiterentwicklung unserer Strategie und desUnternehmenswachstums wieder für uns gewinnen konnten. Wir erwartenuns von ihm als Mitglied unseres Managementteams wichtige Beiträgefür die strategische Geschäftsentwicklung unserer Gruppe inDeutschland und Holland. Außerdem freue ich mich, dass Hendrik inseiner Funktion auch die Verantwortung für den Bereich Legal &Business Affairs übernimmt. Mit Dirk Koep wird ein Kollege in dieGeschäftsführung aufrücken, mit dem ich seit langem eng undvertrauensvoll im Finance Bereich zusammenarbeite. Mit dem neuen Teamwird die Führung der All3Media Deutschland zukünftig noch effektiverund schlanker aufgestellt sein. Damit können wir noch besser auf diedynamischen und sich verändernden Anforderungen des Marktes undunserer Kunden reagieren. Ich freue mich für Marcus Lee über seineneue berufliche Perspektive, bedauere aber, dass wir mit ihm einenäußerst kompetenten Kollegen verlieren. Ich danke ihm sehr für diehervorragende langjährige Zusammenarbeit. Auch Mark Stehli gilt meinDank für seine sehr guten Leistungen in neun JahrenUnternehmenszugehörigkeit in leitender Funktion in den BereichenProduktion und Unternehmensentwicklung sowie für seine herausragendenImpulse und Beiträge für die Entwicklung neuer Geschäftstätigkeiten.Ich wünsche beiden für ihre berufliche Zukunft das Allerbeste."Über all3mediaall3media ist ein führendes, unabhängiges Fernseh-, Film-,Digital-Produktions- und Distributionsunternehmen. Zur all3mediaGruppe gehören 29 Produktions- und Distributionsunternehmen inGroßbritannien, Europa, dem Asia-Pazifik-Raum und den USA: Aurora,Bentley Productions, betty, Bullion, Caravan, Company Pictures, IDTV,Lime Pictures, Lion Television, Little Dot Studios, MaverickTelevision, Neal Street Productions, New Pictures, North OneTelevision, Objective Media Group, Optomen, One Potato Two Potato,Raw, Seven Stories, South Pacific Pictures, Story Films, StudioLambert, Tower Productions, Two Brothers, Two Halves Pictures,Unstoppable Film and TV, All3Media America, All3Media Deutschland andAll3Media International. all3media ist ein Gemeinschaftsunternehmenvon Discovery Communications und Liberty Global.In Deutschland ist all3media einer der größten unabhängigenFernsehproduzenten. Mit ihren Produzentenlabels filmpoolentertainment, filmpool fiction, Bon Voyage Films, south & browse,Little Dot Studios Deutschland und Tower Productions, einem JointVenture mit BBC Studios, ist sie im Film- und Fernsehmarkt sowohl imProduktions- als auch Lizenzgeschäft tätig.all3media verfolgt eine wachstumsorientierteUnternehmensstrategie. Im Fokus stehen der weitere Ausbau deserfolgreichen Kerngeschäfts Fernsehproduktion, die Ausnutzung vonChancen durch die Digitalisierung sowie eine Verstärkung derInternationalisierung durch Intensivierung des Lizenzgeschäftes.