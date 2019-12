Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit - Wenn aus Geselligkeit und Genuss eine gesundheitsgefährdende Sucht wird

München (ots) - Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Die Feste sindhäufig Anlass für betriebliche Weihnachtsfeiern, große Familientreffen oderrauschende Silvesterparties. Oft ist neben kulinarischen Köstlichkeiten auchreichlicher Alkoholgenuss Teil der Feierlichkeiten. Doch wann wird aus Genussein riskantes gesundheitsschädliches Trinkverhalten? Woran lässt sich eineAlkoholsucht erkennen? Aufgrund der körperlichen Gegebenheiten "vertragen"Männer doppelt so viel Alkohol wie Frauen. Die "Deutsche Hauptstelle fürSuchtfragen" nennt den täglichen Konsum von mehr als 20 - 24 g reinen Alkoholsfür Männer gefährlich. Bei Männern bedeutet dies 0,5 - 0,6 Liter Bier (5%Alkoholgehalt) oder 0,25 - 0,3 Liter Wein (10-12% Alkoholgehalt). Frauen solltendementsprechend nur die Hälfte trinken. Diese Richtwerte gelten nur für gesundeMenschen. Wenn neben dem regelmäßigen Überschreiten dieser Empfehlungen nochKontrollverlust, körperliche Entzugserscheinungen und die Vernachlässigung vonHobbies, Familie und Pflichten hinzukommt, könnte sich eine Alkoholabhängigkeitentwickelt haben. Auf www.therapie.de kann mit einem psychologischen Selbsttestonline überprüft werden, wie es um den eigenen Alkoholkonsum bestellt ist.Alkohol und auch Drogen wirken sich als psychoaktive Substanzen direkt imzentralen Nervensystem und auf die Psyche aus. Entspannung oder Glücksgefühlesind der Grund, warum viele Menschen immer wieder danach greifen. Durch ihreEinnahme wird also entweder ein erwünschter Zustand herbeigeführt oder einunangenehmer gelindert.Eine Alkoholabhängigkeit ist kaum mehr zu leugnen, wenn ein starkes,unbezwingbares Verlangen nach Alkohol besteht und die Kontrolle über Umfang undDauer des Konsums (weitestgehend) verloren gegangen ist. Obwohl dieses Verhaltenstarke negative Folgen für soziale Beziehungen, die Psyche sowie den eigenenKörper hat oder zu Konflikten mit dem Gesetz und / oder schwerwiegendenzwischenmenschlichen Problemen führt, können es die Betroffenen nicht mehrändern hin zu einem auf ein verträgliches und vernünftiges Maß reduziertenAlkoholkonsum.In unserer Gesellschaft ist Alkoholgenuss zwar in Teilen sozial erwünscht. DieKontrolle über diesen Konsum zu verlieren gilt aber als Schwäche. Daher neigenviele Betroffene dazu, das Alkoholproblem ganz zu verleugnen oder dentatsächlichen Alkoholkonsum herunterzuspielen. Aufgrund dessen fällt es auchExperten wie Ärzten oder Beratungsstellen schwer, Alkoholmissbrauch und-abhängigkeit eindeutig festzustellen. Mehrfaches Testen, Gespräche undUmfeldberatung führen zur Diagnose, ob ein Alkoholmissbrauch und wenn ja, inwelchem Stadium, oder eine Alkoholsucht vorliegt. Dabei werden sowohl psychischeProbleme als auch körperliche Schädigungen festgestellt.Für die sich anschließende Therapie wird festgelegt, ob das Behandlungsziel einEindämmen des Konsums hin zu gesundheitlich erträglichem Trinkverhalten oder dietotale Abstinenz von Alkohol ist. Letztere ist bei Alkoholabhängigkeiterfolgreicher. Stationäre Therapien führen bei der Hälfte der Hilfesuchenden zurdauerhaften Abstinenz, ambulante Therapien bei etwa 60 Prozent. Geheilt werdenkann Alkoholsucht nicht.Je nach Ausgangslage empfehlen sich psychoanalytische, tiefenpsychologische,verhaltenstherapeutische und Paar- bzw. Familientherapeutische Ansätze. Ziel derPsychotherapie ist es, die Veränderungsbereitschaft des Betroffenen zu erhöhen.Dabei geht es nicht nur um das Trinkverhalten, sondern um Ursachensuche undAnpassung von Lebensumfeld oder Teilen davon. Die Förderung vonSelbstbewusstsein sowie das Erkennen von Risikosituationen sind wichtigerBestandteil einer Therapie. Gegen Ende der Therapie werden auchSelbsthilfegruppen empfohlen, die im Alltag stützend wirken können.Zusammen mit einer Alkoholproblematik treten häufig auch andere psychischeStörungen auf. Zumeist sind dies Depressionen, Angststörungen undBorderline-Persönlichkeitsstörungen. Diese können sich aufgrund desAlkoholmissbrauchs neu entwickeln oder bereits latent vorhandene psychischeProbleme kommen an die Oberfläche. Mithilfe einer Psychotherapie können dieseProbleme professionell angegangen werden.Pressekontakt:Pressesprecherin:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36psyche@therapie.dewww.therapie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66044/4466256OTS: pro psychotherapie e.V.Original-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell