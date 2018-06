Alkohol im Straßenverkehr: Nach Feiern nur nüchtern ans Steuer / TÜV Rheinland: 0-Promille-Regelung für Fahranfänger / Ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen / MPU ab 1,6 Promille

Köln (ots) - Ob zu den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft, inBars und Clubs oder in Biergärten und Parks: Wer nicht auf Alkoholverzichten möchte, sollte sich keinesfalls hinter das Steuer einesKraftfahrzeugs setzen. Schließlich können schon kleinste MengenEinfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben. "Jeder verantwortungsvolleVerkehrsteilnehmer sollte sich an die 0-Promille-Regelung halten",empfiehlt Steffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland. Die ist vomGesetzgeber für Fahranfänger unter 21 Jahren sowie für jedenFührerscheinneuling in der zweijährigen Probezeit vorgeschrieben.Verstöße innerhalb der Probezeit werden hart sanktioniert: zweiPunkte in Flensburg und die Verlängerung der Probezeit um weiterezwei Jahre. Außerdem wird bei nicht fristgerechter Teilnahme an einemAufbauseminar die Fahrerlaubnis entzogen.Fahren unter Alkoholeinfluss mit Ausfallerscheinung gilt alsStraftat Allen anderen Kraftfahrern, und auch Radfahrern, kann dieFahrerlaubnis entzogen werden. "Das ist für Kraftfahrer schon bei 0,3Promille der Fall, wenn sie der Polizei durch unsichere Fahrweise wieSchlangenlinien auffallen oder einen Unfall verursachen - was alsStraftat geahndet wird", sagt Experte Mißbach. Denselben Tatbestanderfüllen Kraftfahrer auch immer dann, wenn sie zwar keineAusfallerscheinung haben, aber ihr Blut bei einer Verkehrskontrolleeinen Alkoholanteil von mehr als 1,09 Promille aufweist. Liegt dieAlkoholkonzentration im Blut zwischen 0,5 und 1,09 Promille, gilt dasals Ordnungswidrigkeit. Diese wird mit Bußgeld und einem einmonatigenFahrverbot geahndet. Bei Wiederholungstätern fallen die Sanktionendeutlich härter aus. Übrigens: E-Bikes und Pedelecs mit einerLeistung bis zu 25 km/h zählen zu den Fahrrädern. Liegt die Leistungdarüber, gelten sie als Kraftfahrzeug.In der Regel wird Verkehrsteilnehmern ab 1,6 Promille einemedizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) auferlegt. Erst nacheiner bestandenen MPU wird die Fahrerlaubnis neu erteilt.Die Themenwoche "Sicher feiern" von TÜV Rheinland läuft bis zum 9.Juni 2018 täglich mit zahlreichen Informationen unterwww.tuv.com/sicher-feiern sowie im Presseportalhttps://www.presseportal.de/nr/31385 und auf Twitterwww.twitter.com/tuvcom_presse unter #SicherFeiern.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell