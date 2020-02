Alkohol: So kommt man durch die tollen Tage

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Jetzt ist die Zeit zum Abfeiern undwährend der Faschings- und Karnevalszeit kann das auch ein Gläschen mehr sein.Marco Chwalek hat für uns nachgefragt, wie wir mit Augenmaß durch die tolle Tagekommen:Geräusche Tusch: 5 SekundenSprecher: Wir wissen wohl alle, dass regelmäßiger Alkoholkonsum die Organedauerhaft schädigen kann. Aber davon soll heute nicht die Rede sein, sondern esgeht um das eine oder andere Glas, was wir während der fünften Jahreszeittrinken. Wir haben die stellvertretende Chefredakteurin vom ApothekenmagazinDiabetes Ratgeber: Wie trinkt man richtig und vermeidet den Kater?O-Ton Birgit Ruf: 20 Sekunden"Schaffen Sie eine Grundlage, gern mit deftigen Speisen wie Frikadellen,Erbseneintopf oder dicke Bohnen mit Speck. Dann geht der Alkohol langsamer insBlut. Den Durst sollten Sie nur mit Wasser löschen, und den Alkohol ganz bewusstgenießen. Trinken Sie am besten zu jedem Bier oder Glas Wein ein GlasMineralwasser dazu. Dann trinken Sie automatisch weniger Alkohol."Sprecher: Manchmal ist man beim Alkoholkonsum nicht im Limit geblieben und hatam nächsten Morgen einen dröhnenden Schädel. Was hilft nach zu viel Alkohol?O-Ton Birgit Ruf: 12 Sekunden"Gegen Kater hilft trinken, kein Alkohol sondern Mineralwasser, Tee verdünnteSaftschorlen oder Kaffee. Das Koffein regt den Kreislauf an, macht munter, beiÜbelkeit lieber Fenchel- oder Kamillentee, Hauptsache trinken."Sprecher: Bei der einen oder anderen Faschingsparty, wollen auch Diabetiker einGlas Bier oder Wein trinken. Worauf muss man als Zuckerkranker achten?O-Ton Birgit Ruf: 22 Sekunden"Wer Diabetes hat und Insulin spritzt, hat mit Alkohol fast immer ein Problem.Alkohol erhöht nämlich das Risiko, Unterzucker zu bekommen. Das passiert dann inder Nacht, manchmal erst am nächsten Tag, und vor allem, wenn man sich vielbewegt zum Beispiel die Nacht durchtanzt. Dann hilft nur, regelmäßig denBlutzucker messen, zum Alkohol Kohlehydrate dazu essen wie Brot, Nudeln oderKartoffeln."Abmoderationsvorschlag: Am besten man spricht vorher mit seinem Arzt, empfiehltder Diabetes Ratgeber und dann hinein ins Vergnügen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4519127OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell