Alkermes-Aktie: Ein Blick auf die Kapitalrendite!

Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von 35,90 Mio. $, was einem Rückgang von 4212,6% gegenüber dem letzten Quartal entspricht. Im vierten Quartal verdiente Alkermes $873,00 Tausend, und der Gesamtumsatz erreichte $324,46 Millionen. Warum ist die ROCE so wichtig? Return on Capital Employed ist ein Maß für den jährlichen Gewinn vor Steuern im Verhältnis zum eingesetzten Kapital eines Unternehmens. Veränderungen… Hier weiterlesen